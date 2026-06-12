Южная Корея обыграла Чехию: итоги первого дня Чемпионата мира-2026

Чемпионат мира официально стартовал — в первый игровой день состоялись матчи группы А. Во втором матче в ночь на 12 июня встретились сборные Южной Кореи и Чехии.

Победу одержали футболисты из Азии, которые отыгрались во втором тайме. Матч проходил на заполненном стадионе "Эстадио Акрон" в Мексике. Обзор доступен на канале "Футбол 2.0".

В первом тайме команды обменялись несколькими моментами, однако открыть счёт не удалось. Голы были забиты во второй половине матча. Сначала чешский капитан Ладислав Крейчи оказался самым ловким в штрафной площади после вброса аута.

На 67-й минуте Хван Ин Пом эффектным ударом сравнял счёт. На 77-й минуте чешские болельщики снова обрадовались — Томаш Соучек после навеса забил мяч в ворота, однако арбитр поднял флажок, тем самым разочаровав болельщиков из Чехии.

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А вот болельщики из Южной Кореи ушли домой довольными — на 80-й минуте тот же Хван Ин Пом к забитому голу добавил ещё и голевую передачу на О Хён Кю.

В конце матча у чешской команды было несколько моментов, которые, правда, им не удалось реализовать. Судья зафиксировал победу Южной Кореи в первом туре чемпионата мира.

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В матче открытия сборная Мексики обыграла команду Южной Африки со счётом 2:0. Команды доигрывали в неравных составах: в общей сложности арбитр показал три красные карточки — одну для мексиканцев и две для игроков команды ЮАР.

После первого тура Мексика возглавляет группу, столько же очков набрали игроки Южной Кореи. В следующем туре эти сборные сыграют между собой, а Чехия и ЮАР получат шанс набрать свои первые очки.

Группа А Фото: Скриншот

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