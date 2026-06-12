Південна Корея здолала Чехію: підсумки першого дня Чемпіонату світу-2026

Чемпіонат світу розпочався офіційно — у перший ігровий день були зіграні матчі групи А. У другому поєдинку в ніч на 12 червня зійшлися збірні Південної Кореї та Чехії.

Перемогу здобули футболісти з Азії, які відігралися в другому таймі. Матч проходив на заповненій арені "Естадіо Акрон" у Мексиці. Огляд доступний на каналі "Футбол 2.0".

У першому таймі команди обмінялися декількома моментами, однак рахунок відкрити не вдалося. Голи прийшли в другій половині гри. Спершу чеський капітан Ладіслав Крейчі був найспритнішим у штрафному майданчику після вкидання аута.

На 67-й хвилині Хван Ін Пом ефектним ударом зрівняв рахунок. На 77-й хвилині чеські фани пораділи знову — Томаш Соучек після навісу заніс м'яч у ворота, однак арбітр підняв прапорець, тим самим розчарував вболівальників з Чехії.

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А от вболівальники з Південної Кореї пішли додому щасливими — на 80-й хвилині той таки Хван Ін Пом до забитого голу додав ще й гольову передачу на О Хьон Кю.

Наприкінці чеська команда мала декілька моментів, які, щоправда, їм не вдалося реалізувати. Суддя зафіксував перемогу Південної Кореї у першому турі Чемпіонату світу.

Чемпіонат світу-2026 — яка ситуація в групі А

У матчі-відкритті збірна Мексики здолала команду Південної Африки з рахунком 2:0. Команди догравали у нерівних складах: загалом арбітр показав три червоні картки — одну для мексиканців і дві для гравців команди ПАР.

Після першого туру Мексика очолює групу, стільки ж очок мають гравці Південної Кореї. У наступному турі ці збірні зіграють між собою, тоді як Чехія та ПАР матимуть шанси набрати свої перші залікові бали.

Група А Фото: Скриншот

Для вашої зручності Фокус також підготував розклад усіх матчів групового етапу Чемпіонату світу. Зберігайте його, аби завжди знати, коли буде наступний матч збірної, за яку ви вболіваєте.

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