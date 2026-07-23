Полесье против Копенгагена: где посмотреть первый матч житомирян в Лиге конференций

23 июля "Полесье" из Житомира начинает своё выступление в еврокубках. Соперником украинцев станет одна из самых титулованных команд Дании — "Копенгаген".

Матч состоится на стадионе "Košická futbalová aréna" в Кошице, Словакия. "Фокус" собрал информацию о матче и о том, где можно посмотреть игру второго раунда квалификации Лиги конференций.

Полесье-Копенгаген — что известно о сопернике житомирян

Датский "Копенгаген" был основан лишь 1 июля 1992 года. Футбольный клуб в Копенгагене был основан после сенсационной победы сборной Дании на чемпионате Европы 1992 года.

Главной целью нового коллектива стало регулярное попадание в еврокубки за счёт высоких мест в чемпионате Дании. Достичь этого планировалось благодаря финансовой стабильности, широкой болельщицкой базе и демонстрации зрелищного и атакующего стиля игры.

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Несмотря на свой молодой возраст, они завоевали 16 чемпионских титулов, причём 15 из них — в XXI веке. Ещё 7 раз команда становилась серебряным призёром, а 4 раза — бронзовым.

Главным тренером клуба является датчанин Бу Свенссон.

Полесье-Копенгаген — где смотреть

Матч между "Полесьем" и "Копенгагеном" будет транслироваться на канале "Megogo Футбол 1" на платформе "Megogo". Игра начнётся в 21:00 по киевскому времени.

Полесье — Копенгаген — кого считают фаворитом

По мнению букмекеров, бесспорным фаворитом матча является "Копенгаген". Шансы "Полесья" оцениваются с коэффициентом более 4. Даже ничья представляется более вероятным исходом матча.

Полесье — Копенгаген — с кем сыграет победитель этой пары

Победитель двухматчевого противостояния между "Полесьем" и "Копенгагеном" сыграет с победителем пары "Дебрецен" (Венгрия) и "Пюник" (Армения).

"Полесье" — "Копенгаген": когда состоится ответный матч

Несмотря на то, что матчи Лиги Европы и Лиги конференций обычно проходят по четвергам, игра между "Копенгагеном" и "Полесьем" в Дании состоится 29 июля.

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