Полісся проти Копенгагена: де дивитися перший матч житомирян в Лізі Конференцій

23 липня свій шлях у єврокубках розпочинає житомирське "Полісся". Суперником українців стане одна з найтитулованіших команд Данії "Копенгаген".

Матч пройде на "Košická futbalová aréna" у Кошице, Словаччина. Фокус збирав інформацію про матч та про те, де можна подивитися гру другого раунду кваліфікації до Ліги Конференцій.

Полісся-Копенгаген — що відомо про суперника житомирян

Данський "Копенгаген" був заснований лише 1 липня 1992 року. Футбольний клуб у Копенгагені заснували після сенсаційної перемоги збірної Данії на Чемпіонаті Європи 1992 року.

Головною метою нового колективу стало регулярне потрапляння до єврокубків через високі місця в чемпіонаті Данії. Досягти цього планувалося завдяки фінансовій стабільності, широкій уболівальницькій базі та демонстрації видовищного й атакувального стилю гри.

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Попри свій молодий вік вони виграли 16 чемпіонських титулів, при цьому 15 з них — у 21 столітті. Ще 7 разів команда ставала срібним призером, а 4 — бронзовим.

Головним тренером клубу є данець Бу Свенссон.

Полісся-Копенгаген — де дивитися

Поєдинок між "Поліссям" та "Копенгагеном" буде транслюватися на каналі "Megogo Футбол 1" на платформі "Megogo". Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Полісся-Копенгаген — кого називають фаворитом

На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом матчу є "Копенгаген". Шанси "Полісся" оцінюються з коефіцієнтом понад 4. Навіть нічия є більш вірогідним результатом матчу.

Полісся-Копенгаген — з ким зіграє переможець пари

Переможець двоматчового протистояння між "Поліссям" та "Копенгагеном" зіграє з переможцем пари "Дебрецен" (Угорщина) та "Пюнік" (Вірменія).

Полісся-Копенгаген — коли пройде матч-відповідь

Попри те, що базовий день для матчів Ліги Європи та Ліги Конференцій зазвичай — четвер, гра між "Копенгагеном" та "Поліссям" у Данії пройде 29 липня.

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