Премьер Британии призвал Инфантино уйти в отставку с поста президента ФИФА

Новый премьер-министр Британии Энди Бернем отреагировал на скандал с идеей ФИФА о продаже части прав на Чемпионат мира частным инвесторам. В частности, Бернем призвал президента ФИФА Джанни Инфантино подать в отставку.

Дополнительно от Инфантино отвернулась часть его окружающей обстановки. Об этом сообщает Telegraph.

Отмечается, что заявление Бернема лишь окажет давление на Джанни Инфантино, после того как часть организаций высказались против президента ФИФА.

"Неужели он переживет и это", — отметила одна из неназванных ключевых фигур в европейском футболе.

С этим соглашается и Бернем: "Это было возмутительное предложение. Сама идея о том, что этот план был предложен свидетельствует, что, по моему мнению, действующий президент ФИФА — не тот человек, который должен возглавлять организацию", — сказал премьер-министр Британии.

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Заявление Бернема произошло в тот же день, в который Азиатская конфедерация футбола, до этого считавшаяся благосклонной к Инфантино, выступила с критикой идеи ФИФА.

Перед этим УЕФА объявила бойкот ФИФА, а Северо- и Центральноамериканская конфдереация выступила против соглашения. Поэтому, по мнению издания, Инфантино не сможет собрать половину из 211 голосов стран-ассоциаций для поддержки инициативы.

Еще один сокрушительный удар сегодня пришел в Инфантино сегодня, когда его старший советник Карлос Кордейро решил покинуть свой пост в знак протеста против идеи. Кордейро публично подверг критике идею продажи прав на Чемпионат мира.

Скандал с продажей прав на Чемпионаты мира – что известно

Напомним, ранее появилась информация о том, что ФИФА намерена учредить новую компанию, которая бы привлекала частных инвесторов для проведения Чемпионатов мира и других турниров. При этом планируется, что часть привлеченных инвестиций будет разделена между всеми странами-членами ФИФА.

Фокус также рассказывал, что известно о самом Инфантино — в частности, о его скандальной биографии и обвинениях в коррупции.

После Чемпионата мира Инфантино публично отреагировал на критику со стороны футбольных фанатов по поводу проведения мундиаля. В частности, он дал совет им "медитировать, молиться или смотреть футбольные матчи" вместо того, чтобы "распространять ненависть и ложную информацию".

В то же время, ФИФА выпустила заявление, где сообщила, что не планируют отказываться от предложенной идеи. Также в ФИФА обвинили СМИ в том, что они якобы сорвали процесс консультаций, представив "неправильные сообщения".