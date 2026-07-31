Прем'єр Британії закликав Інфантіно піти у відставку з посади президента ФІФА

Новий прем'єр-міністр Британії Енді Бернем відреагував на скандал з ідеєю ФІФА щодо продажу частини прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам. Зокрема, Бернем закликав президента ФІФА Джанні Інфантіно подати у відставку.

Додатково від Інфантіно відвернулася частина його навколишнього оточення. Про це повідомляє Telegraph.

Відзначається, що заява Бернема лише додасть тиску на Джанні Інфантіно, після того як частина організацій висловилися проти президента ФІФА.

"Невже він переживе і це", — зазначила одна з неназванних ключових фігур у європейському футболі.

Із цим погоджується і Бернем: "Це була обурлива пропозиція. Сама ідея про те, що цей план було запропоновано свідчить, що, на мою думку, чинний президенти ФІФА — не та людина, яка повинна очолювати організацію", — сказав прем'єр-міністр Британії.

Заява Бернема сталася в той же день, в який Азійська конфедерація футболу, яка до цього вважалася прихильною до Інфантіно, виступила з критикою ідеї ФІФА.

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Перед цим УЄФА оголосила бойкот ФІФА, а Північно- та Центральноамериканьска конфдереація виступила проти угоди. Через це, на думку видання, Інфантіно не зможе зібрати половину з 211 голосів країн-асоціацій задля підтримки ініціативи.

Ще один нищівний удар сьогодні прийшов до Інфантіно сьогодні, коли його старший радник Карлос Кордейро вирішив залишити свою посаду на знак протесту проти ідеї. Кордейро публічно розкритикував ідею продажу прав на Чемпіонат світу.

Скандал з продажем прав на Чемпіонати світу — що відомо

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що ФІФА має намір заснувати нову компанію, яка залучала б приватних інвесторів задля проведення Чемпіонатів світу та інших турнірів. При цьому планується, що частина залучених інвестицій буде розділена між усіма країнами-членкинями ФІФА.

Фокус також розповідав, що відомо про самого Інфантіно — зокрема, про його скандальну біографію та звинувачення в корупції.

Після Чемпіонату світу Інфантіно публічно відреагував на критику з боку футбольних фанатів щодо проведення мундіалю. Зокрема, він дав пораду їм "медитувати, молитися або дивитися футбольні матчі", замість того щоб "поширювати ненависть та неправдиву інформацію".

Водночас ФІФА випустила заяву, де повідомила, що не планують відмовлятися від запропонованої ідеї. Також у ФІФА звинуватили ЗМІ у тому, що вони нібито зірвали процес конслультацій, подавши "неправильні повідомлення".