Инфантино встретится с чиновниками администрации Трампа: пытается удержать должность, — СМИ

Президент ФИФА Джанни Инфантино пытается сохранить свой пост. Для этого он ищет поддержки от различных ассоциаций, а также от администрации президента США Дональда Трампа.

С Трампом Инфантино сблизился во время проведения Чемпионата мира-2026, большинство матчей которого прошли в США. Об этом пишет журналист Бен Якобс.

В частности, в ближайшее время Инфантино хочет встретиться с топ-чиновниками администрация Дональда Трампа. В то же время неизвестно, будет ли встреча Инфантино с самим Трампом.

Вдобавок к этому Инфантино обращался в отдельные федерации, чтобы те выступили в его поддержку публично, ведь давление на него с требованиями покинуть пост растет.

Катар поддержал Инфантино

1 августа свое заявление в поддержку Джанни Инфантино выпустила футбольная ассоциация Катара. В частности, они поддержали его решение отказаться от идеи продаж части прав на Чемпионат мира.

Відео дня

В то же время, несмотря на то, что Инфантино вынужден был отказываться от своей же идеи, в заявлении Катарской ФА говорится, что они поддерживают его идеи и его лидерство.

В комментариях в ассоциации Катара обратили внимание, что именно Инфантино активно способствовал проведению Чемпионата мира в Катаре, а также замалчиванию преступлений, которые могли быть совершены во время строительства стадионов.

Скандал с продажей прав на Чемпионаты мира – что известно

Напомним, ранее появилась информация о том, что ФИФА намерена учредить новую компанию, которая бы привлекала частных инвесторов для проведения Чемпионатов мира и других турниров. При этом планируется, что часть привлеченных инвестиций будет разделена между всеми странами-членами ФИФА.

Фокус также рассказывал, что известно о самом Инфантино — в частности, о его скандальной биографии и обвинениях в коррупции.

После Чемпионата мира Инфантино публично отреагировал на критику со стороны футбольных фанатов по поводу проведения мундиаля. В частности, он дал совет им "медитировать, молиться или смотреть футбольные матчи" вместо того, чтобы "распространять ненависть и ложную информацию".

В то же время, ФИФА выпустила заявление, где сообщила, что не планируют отказываться от предложенной идеи. Также в ФИФА обвинили СМИ в том, что они якобы сорвали процесс консультаций, представив "неправильные сообщения".

После этого УЕФА объявила бойкот ФИФА, а Северо- и Центральноамериканская конфедерация выступила против соглашения. Поэтому, по мнению издания, Инфантино не сможет собрать половину из 211 голосов стран-ассоциаций для поддержки инициативы.

Также старший советник Инфантино Карлос Кордейро решил покинуть свой пост в знак протеста против идеи. Кордейро публично подверг критике идею продажи прав на Чемпионат мира.