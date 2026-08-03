Інфантіно зустрінеться з чиновниками адміністрації Трампа: намагається втримати посаду, — ЗМІ

Президент ФІФА Джанні Інфантіно намагається зберегти свою посаду. Задля цього він шукає підтримку від різних асоціацій, а також від адміністрації президента США Дональда Трампа.

З Трампом Інфантіно зблизився під час проведення Чемпіонату світу-2026, більшість матчів якого пройшла у США. Про це пише журналіст Бен Якобс.

Зокрема, найближчим часом Інфантіно хоче зустрітися з топ-посадовцями адміністрація Дональда Трампа. Водночас, наразі невідомо, чи буде зустріч Інфантіно із самим Трампом.

На додачу до цього Інфантіно звертався до окремих федерацій, аби ті виступили на його підтримку публічно, адже тиск на нього з вимогами залишити посаду зростає.

Катар підтримав Інфантіно

1 серпня свою заяву на підтримку Джанні Інфантіно випустила футбольна асоціація Катару. Зокрема, вони підтримали його рішення відмовитися від ідеї продажу частини прав на Чемпіонат світу.

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Водночас, попри те, що Інфантіно змушений був відмовлятися від своєї ж ідеї, в заяві Катарської ФА йдеться, що вони надалі підтримують його ідеї та його лідерство.

Натомість у коментарях у асоціації Катару звернули увагу, що саме Інфантіно активно сприяв проведенню Чемпіонату світу в Катарі, а також замовчуванню злочинів, які могли бути здійснені під час будівництва стадіонів.

Скандал з продажем прав на Чемпіонати світу — що відомо

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що ФІФА має намір заснувати нову компанію, яка залучала б приватних інвесторів задля проведення Чемпіонатів світу та інших турнірів. При цьому планується, що частина залучених інвестицій буде розділена між усіма країнами-членкинями ФІФА.

Фокус також розповідав, що відомо про самого Інфантіно — зокрема, про його скандальну біографію та звинувачення в корупції.

Після Чемпіонату світу Інфантіно публічно відреагував на критику з боку футбольних фанатів щодо проведення мундіалю. Зокрема, він дав пораду їм "медитувати, молитися або дивитися футбольні матчі", замість того щоб "поширювати ненависть та неправдиву інформацію".

Водночас ФІФА випустила заяву, де повідомила, що не планують відмовлятися від запропонованої ідеї. Також у ФІФА звинуватили ЗМІ у тому, що вони нібито зірвали процес консультацій, подавши "неправильні повідомлення".

Після цього УЄФА оголосила бойкот ФІФА, а Північно- та Центральноамериканська конфедерація виступила проти угоди. Через це, на думку видання, Інфантіно не зможе зібрати половину з 211 голосів країн-асоціацій задля підтримки ініціативи.

Також старший радник Інфантіно Карлос Кордейро вирішив залишити свою посаду на знак протесту проти ідеї. Кордейро публічно розкритикував ідею продажу прав на Чемпіонат світу.