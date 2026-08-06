"Динамо" против "Карабаха": прямая трансляция матча Лиги конференций

Киевское "Динамо" продолжает свой путь в квалификации еврокубков. В третьем раунде квалификации их соперником станет азербайджанский "Карабах".

Первый матч начнётся 6 августа в 20:00 по киевскому времени на стадионе "Мотор Люблин Арена" в Люблине, Польша. "Фокус" проведёт текстовую трансляцию матча.

"Динамо"-"Карабах" — трансляция матча

00:00 Матч начался.

01:03 Первая атака гостей: украинец Алексей Кащук нанес удар, но Вячеслав Суркис отлично сыграл.

01:26 После углового "Карабах" смог нанести удар, но он оказался неточным.

09:38 ГОООООООООООЛ! Матвей Пономаренко воспользовался ошибкой защитников "Карабаха" и вывел "Динамо" вперёд! 1:0!

21:00 "Карабах" постепенно перехватил инициативу, однако пока не создает опасных моментов.

22:53 У "Динамо" была хорошая контратака, однако Матвей Пономаренко решил упасть и просить пенальти вместо того, чтобы более решительно выставить корпус.

Відео дня

33:31 Неплохой удар Джастина Лонвейка из-за пределов штрафной, однако вратарь "Карабаха" спасает.

34:01 Опасная контратака "Карабаха", но Алексей Кащук не смог принять правильное решение и пробил прямо в руки Суркису.

45+3 Последние минуты тайма прошли под контролем "Карабаха", однако гостям не удалось создать голевой момент. 1:0 по итогам первой половины матча.

45:01 Начался второй тайм.

49:52 Матвей Пономаренко сновапросил назначить пенальти, но полевой арбитр не назначил 11-метровый.

51:32 После навеса с фланга Герреро неплохо пробил, но вратарь оказался на месте. Во втором тайме киевляне выглядят заметно бодрее.

55:49 Еще один удар из-за пределов штрафной от Герреро, но мимо ворот. Тем временем арбитры ВАР просматривали эпизод, связанный с возможным пенальти в ворота "Карабаха", но пенальти не назначили.

68:05 Какая удача сейчас у "Динамо". Вратарь киевлян отбил мяч нападающему "Карабаха" прямо на ногу, но тот не смог поразить ворота с близкого расстояния. Тем временем в "Динамо" происходят замены — Герреро, Дубинчак и Лонвейк уходят с поля, вместо них выходят Волошин, Тимчик и Шапаренко.

69:46 Какой момент сейчас упустил Шапаренко… Хороший пас от Алексея Сыча, и украинский полузащитник фактически получил "булит", но не смог забить в этой ситуации. В то же время у Шапаренко мог быть офсайд.

78:51 И вот ещё один невероятный шанс у киевлян. Быстрая атака завершается ударом Назара Волошина, которому удалось попасть в голову вратарю "Карабаха".

88:13 Грубый фол Макрецкиса против Кабаева: тот ударил ногой по лицу украинца. После просмотра VAR латвийский защитник был удален с поля.

90+6 "Динамо" с минимальным счётом выиграет в первом матче. Через неделю они сыграют в Азербайджане в ответном матче.

"Динамо" — "Карабах": где посмотреть матч

Матч между "Динамо" и "Карабахом" покажут на канале "2+2" в Украине. Игра начнётся 6 августа в 20:00 по киевскому времени.

"Динамо-Карабах" — стартовый состав киевлян

Игорь Костюк выставил на матч следующий состав:

Вячеслав Суркис — Владислав Дубинчак, Тарас Михавко, Томаш Кендзьора, Алексей Сыч — Владимир Бражко, Валентин Рубчинский, Джастин Лонвейк — Богдан Редушко, Эдуард Герреро, Матвей Пономаренко.

"Динамо"-"Карабах" — с кем сыграет победитель этой пары

Команда, которая по итогам двух матчей окажется сильнее, сыграет с победителем пары "Твенте" (Нидерланды) — "Дунайская улица" (Словакия).

Напомним, что житомирское "Полесье" уступило датскому "Копенгагену" и со счётом 4:5 по итогам двух матчей выбыло из квалификации Лиги конференций.

В первом матче киевское "Динамо" уступило ПАОКу в матче, который номинально считался домашним. Уже в начале встречи киевляне открыли счёт, однако на перерыв команды ушли при преимуществе гостей.

Во втором тайме ПАОК увеличил своё преимущество, а игрок "Динамо" Джастин Лонвейк смог лишь сократить отставание киевлян.

Напомним, что болельщики греческого клуба ПАОК устроили провокацию на матче с киевским "Динамо". В конце матча греки развернули российский флаг в гостевом секторе, который занимали ультрас ПАОКа. В соцсетях пишут, что рядом с ними также находились болельщики польского "Видзева" из Лодзи.

Позже украинский блогер Александр Волошин заявил, что во время футбольного матча "Динамо" в Люблине охранник распылил ему в лицо перцовый баллончик. По словам блогера, инцидент произошел после того, как он вместе с друзьями отреагировал на появление на трибунах российского флага.

Ранее "Фокус" сообщал , что киевское "Динамо" в первом матче первого раунда квалификации Лиги Европы не смогло обыграть румынский "Университату". Игра завершилась нулевой ничьей. В то же время во второй встрече киевляне обыграли румынский клуб в серии пенальти.