"Динамо" проти "Карабаху": пряма трансляція матчу Ліги Конференцій

Київське "Динамо" продовжує свій шлях у кваліфікації єврокубків. У третьому раунді кваліфікації їхнім суперником стане азербайджанський "Карабах".

Перша гра розпочнеться 6 серпня о 20:00 за київським часом на стадіоні "Мотор Люблін Арена" у Любліні, Польща. Фокус проведе текстову трансляцію поєдинку.

Динамо-Карабах — трансляція матчу

00:00 Матч розпочався.

01:03 Перша атака від гостей, українець Олексій Кащук пробивав, але В'ячеслав Суркіс чудово грає.

01:26 Після кутового "Карабах" зміг пробити, але неточний удар.

09:38 ГОООООООООООЛ! Матвій Пономаренко використовує помилку захисників "Карабаха" та виводить "Динамо" вперед! 1:0!

21:00 "Карабах" потроху перебрав м'яч під свій контроль, однак до небезпечних моментів наразі не доходить.

22:53 Хороша контратака була в "Динамо", однак Матвій Пономаренко вирішив впасти та просити пенальті замість того, щоб поставити корпус більш жорстко.

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33:31 Непоганий удар від Джастіна Лонвейка з-за меж штрафного, однак голкіпер "Карабаха" рятує.

34:01 Небезпечна контратака від "Карабаха", але Олексій Кащук не зміг ухвалити правильне рішення та пробив у руки Суркісу.

45+3 Останні хвилини тайму пройшли під контролем "Карабаха", однак гостям не вдалося створити момент. 1:0 за підсумками першої половини гри.

45:01 Другий тайм розпочався.

49:52 Просив Матвій Пономаренко пенальті знову, але арбітр в полі не призначив 11-метровий.

51:32 Після подачі з флангу Герреро непогано пробивав, але голкіпер на місці. У другому таймі кияни помітно жвавішими виглядають.

55:49 Ще один удар з-за меж штрафного від Герреро, але повз ворота. Тим часом арбітри ВАР переглядали епізод щодо можливого пенальті у ворота "Карабаху", але не призначили пенальті.

68:05 Як щастить зараз "Динамо". Голкіпер киян скинув нападнику "Карабаха" м'яч точно на ногу, але той не зміг влучити у ворота з близької дистанції. Тим часом у "Динамо" заміни — Герреро, Дубінчак та Лонвейк йдуть з поля, замість них — Волошин, Тимчик та Шапаренко.

69:46 Який момент зараз впустив Шапаренко… Хороший пас від Олексія Сича, і український півзахисник фактично отримав "буліт", але не зміг забити в цій ситуації. Водночас у Шапаренка міг бути офсайд.

78:51 І чергова неймовірна нагода в киян. Швидка атака завершується ударом Назара Волошина, який примудрився влучити у голову голкіперу "Карабаха".

88:13 Жорсткий фол від Макрецкіса проти Кабаєва: той ногами влучив в обличчя українця. І після перегляду ВАР вилучають латвійського захисника.

90+6 "Динамо" мінімально виграє в першому матчі. За тиждень вони зіграють в Азербайджані у матчі відповідь.

Динамо-Карабах — де дивитися матч

Поєдинок між "Динамо" та "Карабахом" покажуть на каналі "2+2" в Україні. Гра розпочнеться 6 серпня о 20:00 за київським часом.

Динамо-Карабах — стартовий склад киян

Ігор Костюк на матч обрав такий склад:

В'ячеслав Суркіс — Владислав Дубінчак, Тарас Михавко, Томаш Кендзьора, Олексій Сич — Володимир Бражко, Валентин Рубчинський, Джастін Лонвейк — Богдан Редушко, Едуард Герреро, Матвій Пономаренко.

Динамо-Карабах — з ким зіграє переможець пари

Команда, що за підсумками двох матчів виявиться сильнішою, зіграє з переможцем пари "Твенте" (Нідерланди) — "Дунайська стреда" (Словаччина).

Нагадаємо, що житомирське "Полісся" програло данському "Копенгагену" та з рахунком 4:5 за підсумком двох матчів вилетіло з кваліфікації до Ліги конференцій.

У першій грі київське "Динамо" поступилося ПАОКу у номінально домашньому матчі. Вже на початку гри кияни відкрили рахунок, однак на перерву команди пішли вже за переваги гостей.

У другому таймі ПАОК збільшив свою перевагу, а гравець "Динамо" Джастін Лонвейк зміг лише скоротити відставання киян.

Нагадаємо, що вболівальники грецького клубу ПАОК влаштували провокацію на матчі з київським "Динамо". Наприкінці матчу греки розтягнули російський прапор у гостьовому секторі, який займали ультрас ПАОКа. У соцмережах пишуть, що поруч з ними також перебували вболівальники польського "Відзева" з Лодзі.

Згодом український блогер Олександр Волошин заявив, що під час футбольного матчу "Динамо" у Любліні охоронець розпилив йому в обличчя перцевий балончик. За словами блогера, інцидент стався після того, як він разом із друзями відреагував на появу на трибунах російського прапора.

Раніше Фокус розповідав, що київське "Динамо" у першому матчі першого раунду кваліфікації до Ліги Європи не змогло здолати румунську "Університатю". Гра завершилася безгольовою нічиєю. Водночас у другій зустріі кияни подолали румунський клуб по пенальті.