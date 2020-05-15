Tesla выпустит новый аккумулятор: электрокары могут подешеветь до уровня бензиновых

Компания готовится представить революционную технологию для электрокаров

Компания Tesla готовит к выпуску более дешевый и долговечный аккумулятор для своих электромобилей, производящихся в Китае. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, новый аккумулятор могут выпустить в конце этого года или в начале следующего года. Его также называют аккумулятором "миллионной мили" из-за долгого срока службы. Аккумулятор разрабатывается частично при участии китайского гиганта Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) и экспертами, нанятыми Илоном Маском.

Tesla собирается раскрыть более подробную информацию о новой технологии на предстоящей встрече с инвесторами. Ранее Маск говорил, что информация "поразит вас" так, как она поразила его. Изначально компания планировала провести встречу в апреле, но ее пришлось перенести на более поздний срок, как минимум до конца мая из-за пандемии COVID-19.

Ожидается, что с новым аккумулятором стоимость киловатт-час станет дешевле 100 долларов. Многие эксперты считают, что достижение такой отметки позволит Tesla и другим автопроизводителям продавать электромобили по тем же ценам, что и бензиновые. General Motors также пытается достичь такой отметки сотрудничая с производителем аккумуляторов LG Chem.

Информация об аккумуляторах следующего поколения от Tesla начала появляться после того, как Илон Маск нанял экспертов в этой отрасли. Группа финансируется компанией с 2016 года. Tesla также купила небольшую группу компаний, которые вносят свой вклад в развитие аккумуляторов, таких как Maxwell Technologies.

Планы Tesla поставлять новую технологию в Китай обусловлены тем, что страна является лидером по продажам электромобилей, а также является центров в цепочке поставок для электрокаров.

Компания также открыла новый завод Gigafactory в Шанхае. В Китае Tesla стала первым автопроизводителем, который управляет полностью принадлежащим ему автомобильным заводом.

Как ранее сообщал Фокус:

Илон Маск возобновил производство Tesla и готов к аресту. Производство на заводе Tesla в Калифорнии было восстановлено вопреки требованиям местных властей.

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за ограничений на производство. Местные власти округа Аламеда запретили возобновление работы завода в ближайшее время.