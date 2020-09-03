В Китае расшифровали древнейший в мире текст об анатомии

Ученые расшифровали древние китайские рукописи, написанные более 2000 лет назад, и описывающие "пути" в человеческом теле, что делает их старейшим из сохранившихся анатомических текстов. Об этом пишет Daily Mail.

Рукописи были найдены при раскопках гробницы Мавандуй в 1973 году в городе Чанша. Рукописи отлично сохранились, но прочесть их не представлялось возможным около полувека.

Исследователи выучили древний диалект, чтобы изучить свитки. Они были написаны в 168 г. до н. э. на нескольких диалектах и описывают человеческое тело, как организацию нескольких частей, которые связаны некими "путями" и болезни возникают именно на них.

Когда свитки Мавандуй были обнаружены, никто и не предполагал, что это может быть медицинский текст, предполагалось, что это стихи, молитвы, или нечто вроде личного дневника, положенное в саркофаг вместе с почившей знатной дамой.

Гробницы Мавандуй были найдены во время военных учений в 1971 году. Всего их три – знатного чиновника времен империи Хань по имени Дай, его сына и его супруги Леди Дай, как ее прозвали археологи, знатной дамы по имени Синь Чжуй.

Раскопки захоронений Мавандуй

Именно мумия Синь Чжуй сохранилась удивительно хорошо. Ее кожа была мягкой, а конечности – подвижными. Из ее тела не извлекались внутренние органы и не выкачивалась кровь, но при этом на останках не было следов разложения.

Первый гроб, в котором покоилось тело Леди Дай

Предположительный облик Леди Дай

Тело Синь Чжуй было обмотано 20 слоями шелка и захоронено в четырех вложенных друг в друга гробах. Покои были засыпаны углем и запечатаны глиной, что позволило телу остаться в таком хорошем состоянии, так как захоронение было герметичным.

Схема гробницы Леди Дай/Фото: CGTN

В загробный мир Синь Чжуй сопровождали слуги, также было найдено множество предметов роскоши: посуда, шелковые знамена, украшения и свитки. Ученые установили, что Леди Дай скончалась в 50 лет от сердечного приступа, женщина страдала от ожирения, а из-за отсутствия активности приобрела артериосклероз и коронарный тромбоз. Также было обнаружено смещение дисков в позвоночнике, поэтому она, вероятно, ходила с тростью. У женщины нашли кишечных паразитов, проблемы с сердцем, закупоренные артерии, остеопороз, желчные камни. Незадолго до смерти она ела дыню.