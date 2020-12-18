6300 лет: Самые старые рисовые поля в мире обнаружены в Китае

Они расположены на востоке страны неподалеку от Шанхая

Китайские археологи обнаружили при раскопках, самые древние в мире рисовые поля. Их возделывали более шести тысяч лет назад. Об этом пишет Daily Mail.

Поля нашли в городе Юяо в провинции Чжэцзян. Площадь полей составляет около квадратного километра и оказалось, что за время их использования, древние земледельцы три раза меняли их внешний вид, добавляя удобства. Сначала поля спроектировали просто с насыпями по границам, чтобы удерживать воду, потом добавили дороги, чтобы вывозить урожай, а потом поля полностью перепроектировали в форме шахматной доски и добавили ирригационную систему.

Причем изменения вносили примерно каждые две тысяч лет, согласно новшевствам.

"Эволюцию можно проследить до ранней культуры Хемду. Это самое большое и самое старое рисовое поле в мире", — отметил Ван Юнлей, исследователь из Института культурных реликвий и археологии провинции Чжэцзян.

Археологи также обнаружили рисовые чешуйки, колоски риса и семена сорняков. Также нашли несколько глиняных горшков, которые работники, видимо, забыли во время работы.

Кроме этого, вокруг полей располагались пять доисторических поселений, так что ученые собираются изучить и их тоже.