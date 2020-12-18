NASA тренирует собаку-робота с ИИ для исследования пещер на Марсе

Четырехлапый робот Au-Spot сможет забраться в самые труднодоступные места на планете.

Ученые оснастили четвероногих роботов искусственным интеллектом (ИИ) и набором сенсорного оборудования, чтобы они смогли исследовать труднодоступные места на Марсе. Об этом сообщает Live Science.

Исследователи из Лаборатории реактивного движения (JPL-Caltech) NASA презентовали "марсианских собак" под названием Au-Spot. Маневренность и устойчивость новых роботов сочетается с набором датчиков, которые позволяют избегать препятствия, выбирать между несколькими путями и создавать виртуальные карты туннелей и пещер.

Традиционные марсоходы ограничены в основном плоскими поверхностями, но многие интересные с научной точки зрения районы Марса находятся на пересеченной местности или под поверхностью. В это же время, роботы-собаки хорошо подходят для сложных задач – даже если они упаду, то смогут снова подняться.

"Падение не будет означать провал миссии. Используя соответствующие алгоритмы, робот может самостоятельно подниматься после множества падений", – говорится в заявлении NASA.

"Марсианская собака" также будет примерно в 12 раз легче современных марсоходов и сможет передвигаться намного быстрее, достигая скорости в 5 км/ч. Например, скорость движения марсохода Curiosity составляет около 0,14 км/ч.

По данным NASA, на Марсе пещеры могут стать убежищем для будущих человеческих колоний, обеспечивая естественную защиту от смертельного уф-излучения, экстремального холода и сильных пыльных бурь, которые видны даже с Земли.

Марсианские пещеры также могут содержать доказательства существования жизни на планете в далеком прошлом или же в настоящем. Роботы-собаки могут дать ученым новые возможности для обнаружения признаков жизни за пределами Земли.

Au-Spot может обрабатывать данные от лидаров (зондирования с помощью лазеров), визуальных, тепловых датчиков и датчиков движения для создания трехмерных карт. "Марсианские собаки" также используют ИИ, чтобы узнать, каких поверхностей стоит избегать, и какие объекты могут представлять научный интерес. Модуль связи поможет роботу передавать данные на поверхность, пока он занят исследованием пещер.

На данный момент инженеры тестируют Au-Spot на различных полосах препятствий в коридорах, туннелях, лестницах и пандусах. Также робот тестируется на отрытом пространстве, имитирующем марсианский пейзаж, например, лавовые трубы в Северной Калифорнии. Тесты подтверждают, что роботы могут передвигаться по валунам и наносить на карты глубокие пещеры.

"Такие умения однажды позволят проводить революционным научные миссии на поверхности Марса и под ней", – подытожили в NASA.