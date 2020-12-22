Уникальное явление: прошлой ночью произошло великое слияние Юпитера и Сатурна

Следующее подобное слияние произойдет через 60 лет, а потом – не раньше 2400 года

Прошлой ночью произошло уникальное астрономическое явление – Великое слияние планет Юпитера и Сатурна, подобного не было уже 400 лет. Обсерватория Гриффита, которая находится в Лос-Анджелесе вела прямую трансляцию редкого явления. Об этом пишет NASA.

На видео, снятом в обсерватории, можно рассмотреть, как неоднородную газовую атмосферу Юпитера, так и кольца Сатурна.

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Однако, выбравшись за город, где наблюдать за слиянием не мешают огни, наблюдать его можно было даже без телескопа.

Чем севернее находился наблюдатель, тем меньше времени у него было на созерцание редкого явления.

В следующий раз эти небесные тела сойдутся так близко только 15 марта 2080 года, а затем "пару" не увидят до 2400 года. В последний раз эти планеты сближались настолько лишь 4 марта 1226 года.

[ + – ] Слияние Сатурна и Юпитера в Калифорнии [ + – ] Слияние Сатурна и Юпитера в Вашингтоне

Интересно, но немецкий астроном Иоганн Кеплер писал в 1614 году, что, по его мнению, "Вифлеемская звезда" в рождественской истории могла быть именно соединением Юпитера и Сатурна.

[ + – ] Слияние Сатурна и Юпитера на Гавайях [ + – ] Слияние Сатурна и Юпитера в Сан-Франциско

Впрочем, другие исследователи предполагали, что "три мудреца" могли следовать тройному слиянию Юпитера, Сатурна и Венеры.