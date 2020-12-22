Уникальное явление: прошлой ночью произошло великое слияние Юпитера и Сатурна
Следующее подобное слияние произойдет через 60 лет, а потом – не раньше 2400 года
Прошлой ночью произошло уникальное астрономическое явление – Великое слияние планет Юпитера и Сатурна, подобного не было уже 400 лет. Обсерватория Гриффита, которая находится в Лос-Анджелесе вела прямую трансляцию редкого явления. Об этом пишет NASA.
На видео, снятом в обсерватории, можно рассмотреть, как неоднородную газовую атмосферу Юпитера, так и кольца Сатурна.
Однако, выбравшись за город, где наблюдать за слиянием не мешают огни, наблюдать его можно было даже без телескопа.
Чем севернее находился наблюдатель, тем меньше времени у него было на созерцание редкого явления.
В следующий раз эти небесные тела сойдутся так близко только 15 марта 2080 года, а затем "пару" не увидят до 2400 года. В последний раз эти планеты сближались настолько лишь 4 марта 1226 года.
Интересно, но немецкий астроном Иоганн Кеплер писал в 1614 году, что, по его мнению, "Вифлеемская звезда" в рождественской истории могла быть именно соединением Юпитера и Сатурна.
Впрочем, другие исследователи предполагали, что "три мудреца" могли следовать тройному слиянию Юпитера, Сатурна и Венеры.