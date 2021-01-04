Переселение белых медведей в Антарктиду не спасет их от вымирания, - ученые

Из-за резкого изменения климата, существование полярных медведей находится под серьезной угрозой, однако наше сокращение выбросов парниковых газов может дать им шанс.

То, что белые медведи обитают на самом южном континенте мира — распространенное заблуждение. Учитывая сходство между Антарктидой и настоящим домом белых медведей, Арктикой, эта путаница вполне понятна, пишет Forbes.

Но почему белые медведи встречаются только вблизи Северного полюса? Все началось с Пангеи. Миллионы лет назад континенты Земли были объединены в один суперконтинент — Пангею. Животные того времени могли путешествовать по ландшафтам, которые теперь разделены огромными океанами. Однако, когда около 200 млн лет назад Пангея распалась, этот уровень смешения животных остановился.

Так уж случилось, что предки современных белых медведей оказались на тех участках континента, которые в результате стали Европой, Азией и Северной Америкой. Именно от этих предков 1,4 млн лет назад произошли бурые медведи Северной Америки, вскоре после того, как Пангея распалась.

Только через 1 миллион лет белая версия бурого медведя эволюционировала и начала процветать в Арктике, сделав белого медведя относительно недавно эволюционировавшим животным в долгой истории Земли.

Стоит отметить, что прежде чем медленно переместиться на юг, Антарктида тоже когда-то была частью суперконтинента Пангея. Однако в отличие от кусков, отправившихся на север, ни один предок медведя не ушел на юг или, по крайней мере, ни один из предков не смог пережить суровый антарктический климат.

[ + – ] Карта Пангеи Фото: visual capitalist

Благодаря фотографам дикой природы, таким как Пол Никлен и Кристина Миттермайер, бедственное положение белых медведей Арктики привлекло всеобщее внимание. Чтобы охотиться за своими основными источниками пищи: тюленями и моржами, белым медведям важно состояние замерзшего океана.

К сожалению, быстрая потеря арктического морского льда существенно сократила эти охотничьи угодья, в результате чего многие белые медведи начали голодать, а сегодня они и вовсе находятся на грани вымирания.

Из-за гибели белых медведей в результате таяния морских льдов, некоторые специалисты предложили переселить их в Антарктиду. Несмотря на то, что количество морского льда сокращается и там, это происходит не так быстро, как в Арктике.

Если белым медведям дать прочную почву, смогут ли они научиться выживать? Хоть это и правда, что Антарктика имеет подходящий климат и пищу для белых медведей, перемещение этих животных на юг далеко не надежная затея.

Во-первых, Антарктида в значительной степени лишена наземных хищников, подобных белому медведю. Без этих типов хищников пингвины и тюлени научились довольно уверенно обитать над водой. Когда первые люди прибыли в Антарктиду, они заметили, как бесстрашное любопытство пингвинов сделало их удивительно легким источником пищи для потерпевших кораблекрушение исследователей.

Если бы в Антарктику завезли полярных медведей, пингвины стали бы довольно уязвимыми. Обладая этими преимуществами, белый медведь может злоупотреблять антарктической добычей, что может привести к разрушительным последствиям для постоянных жителей Антарктиды.

Однако больше всего ученых пугает неизвестность. Даже если исследователи и защитники окружающей среды придумают надежный способ не дать завезенным белым медведям уничтожить местные популяции антарктических пингвинов и тюленей, вероятность возникновения непредвиденных последствий огромна.

Существуют также значительные логистические барьеры для перемещения белых медведей в Антарктиду. Континент не находится под контролем ни одной из стран, а вместо этого управляется в соответствии с договором, ратифицированным 54 странами. Согласно этому соглашению, введение белых медведей в Антарктиду требует единодушной поддержки всех членов договора.

Учитывая, насколько сложно было добавить морские охраняемые районы в Антарктиду, маловероятно, что спорный план по введению белых медведей на континент когда-либо получит требуемое единогласное одобрение.

Даже если переселение белых медведей в Антарктиду произойдет без экологических последствий или международного сопротивления, она, скорее всего, станет лишь временным убежищем для этого вида. Так как ледяной покров уменьшается почти каждый год, Антарктида также страдает и от последствий изменения климата.

Учитывая эту суровую реальность, сокращение наших глобальных выбросов парниковых газов может быть лучшим средством дать белым медведям шанс на выживание.