Ученые выяснили, когда люди впервые начали носить одежду

Холодная окружающая среда вынудила наших предков начать носить одежду, а также ее совершенствовать.

Чтобы проникнуть в холодные глубины Европы и Азии, нашим предкам нужно было сохранять тепло. Тогда они и начали носить одежду. Самым ранним возможным доказательством наличия одежды у древних людей являются каменные орудия труда. Их они могли использовать для изготовления шкур, пишет Science Focus.

В частности, такие предметы человека-предшественника (Homo antecessor) нашли в Гран-Долине в испанских горах Атапуэрка, их возраст примерно 780 тыс. лет, а также в Шенингене в Германии, которые около 400 тыс. лет назад использовались гейдельбергским человеком (Homo heidelbergensis).

Есть и другие свидетельства. Например, рисунок мускулатуры неандертальцев (Homo neanderthalensis), которые жили еще 400 тыс. лет назад, предполагает специфическую физическую нагрузку, которой могла быть подготовка шкур.

Несмотря на то, что их тела были более приспособлены к холоду, чем наши, исследование 2012 года показало, что неандертальцам приходилось закрывать до 80% своего тела, чтобы выжить в суровые зимы.

На время, когда начал использовать одежду человек разумный (Homo sapiens), указывают вши — так считают ученые. Согласно одному из исследований 2011 года, эти паразиты начали генетически отличаться от человеческих головных вшей около 170 тыс. лет назад. Это и может быть той датой, когда предки современных людей стали одеваться.

Ученые также отмечают, что зимой им нужно было покрывать до 90% тела. Возможно это и стало причиной усовершенствования одежды. Меховые плащи, которые использовали неандертальцы, не могли хорошо согреть. Появилась необходимость в более облегающей одежде. Иглам и шильям из костей и камня, при помощи которых она изготавливалась, примерно 40 тыс. лет.

Напомним, что недавно на юго-западе Франции были найдены останки захороненного ребенка. С их помощью ученые попытались выяснить особенности когнитивного поведения древних людей.