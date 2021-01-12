Вакцины от коронавируса не могут изменять ДНК человека, и вот почему

Ученые объяснили, что такое мРНК-вакцины и как они работают.

Одно из самых популярных заблуждений по поводу вакцин от коронавируса заключается в том, что некоторые из них могут изменять ДНК человека. Чаще всего речь идет о мРНК-вакцинах от Moderna и Pfizer/BioNTech. Плохая новость для любителей теорий заговора заключается в том, что мРНК не могут смешиваться с человеческой ДНК. Об этом пишет Forbes.

"Думаю, что беспокойство вызывает то, что мРНК – это генетический материал, введенный в организм, некоторые полагают, что он может смешиваться с вашим собственным генетическим материалом и изменяться его", – говорит президент Национального общества консультантов по генетике США Сара Риордан.

Но существуют большие различия между ДНК, которая несет всю информацию, унаследованную от родителей, и мРНК в вакцине. Двухцепочечной ДНК очень длинная и плотно связана внутри части клетки, называемой ядром. мРНК – это одноцепочечная копия небольшой части ДНК, которая обычно создается в ядре, но затем выделяется в основную часть клетки, чтобы доставить необходимые инструкции. Организм сможет их "прочитать" и превратить в различные белки, необходимые клеткам.

"мРНК естественным образом вырабатывается организмом, она кодирует инструкции для клеток вашего тела по производству белка. Любая мРНК-вакцина преследует одну цель – обучить тело иммунному ответу на определенный патоген, после, если патоген попадает в ваше тело, иммунная система может его атаковать", – говорит Риордан.

В случае мРНК в вакцинах против коронавируса, она не производится в ядре клетки, а вводится в руку, чтобы сообщить мышечным клеткам, как воссоздать шиповидный белок SARS-CoV2. Он безвреден для организма, но помогает бороться с вирусом.

"Что действительно важно так это то, что мРНК из вакцины даже не нужно проникать в ядро клетки, чтобы доставить необходимые инструкции", – отмечает ученая.

Риордан говорит, что некоторые методы лечения могут изменять ДНК, но они не относятся к вирусным заболеваниям. С помощью генной терапии ученые пытаются излечить генетические заболевания. Например, в 2017 году в США одобрили препарат для исправления генетического дефекта, вызывающего слепоту. Другие компании разрабатывают методы для лечения потери слуха и некоторых других типов генетических заболеваний.

В последние годы генная терапия добилась большого успеха благодаря появлению таких технологий, как CRISPR – инструмент для редактирования геномов. Он позволяет помещать необходимые фрагменты в человеческую ДНК. Но такая технология не рассматривалась для создания вакцины против COVID-19, так как есть гораздо дешевые, безопасные и быстрые способы.

Ученые уже на протяжении многих лет успешно используют мРНК в создании вакцин. Одним из главных преимуществ метода является то, что такие вакцины можно изменять для решения новых задач. Например, Moderna заявила, что сможет быстро изменить свою вакцину от коронавируса, если в мире появится штамм SARS-CoV2, который будет устойчив к существующим вакцинам. Исследователи уверены, что они могут быстро изменить инструкции в вакцине, чтобы адаптировать ее по мере необходимости.

На данный момент мРНК-вакцины от коронавируса не содержат самого вируса, не являются генной терапией и не могут изменять человеческую ДНК.