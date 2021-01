Команда украинских инженеров из Днепра победила в космическом хакатоне NASA

Победу одержал научный проект разрешающий проблему дозаправки искусственных спутников прямо на орбите Земли.

Украинская команда инженеров и астрофизиков из Днепра под названием "FireWay" победила в хакатоне NASA "Space Apps Challenge", взяв первый приз в номинации "Лучшее применение технологии" ("Best Use of Technology"), которую вручают за самые инновационные технологии, использованные в изобретении.

Как сообщается на сайте хакатона, украинская команда представила новый тип универсального космического соединителя для транспортировки жидкости, газа и электроэнергии, который сможет "дозаправлять" искусственные спутники Земли прямо на ее орбите, чем существенно удлинит срок их эксплуатации.

[ + – ]

Как сообщается в описание проекта, в среднем строительство спутника связи стоит около 300 миллионов долларов, и примерно 100 миллионов долларов идет на его запуск. При этом, работает он на орбите около 15-ти лет.

"Когда топливо израсходовано полностью, спутник не может удерживать орбиту и начинает дрейфовать, теряя связь и становясь бесполезным. Заправка позволит расширить жизненный цикл спутника, что позволит частным компаниям и правительствам стран сэкономить деньги на их разработку, запуск и замену", – отмечают изобретатели.

[ + – ] Соцсети

Кроме того, "универсальный соединитель" от в будущем будет использоваться для межпланетных заправочных станций и облегчит процессы колонизации нашей Солнечной системы. В частности, заправочная станция может связывать между собой модули космических станций или собранных на орбитах космических кораблей.

Украинская команда "FireWay" состоит из инженеров, астрофизиков и разработчиков Романа Малькевича, Елены Компаниец, Ивана Гришко, Максима Копыстко, Дмитрия Салко и Кирилла Андрийца.

Отметим, что хакатон NASA "Space Apps Challenge" – это соревнование, в ходе которого космическое агентство и его партнеры решают проблемы, связанные с их текущими задачами и работой. В этом им помогают энтузиасты со всего мира на открытом конкурсе.

Напомним, компания Sweet.tv инициировала первый в Украине "Cinema Challenge Hackathon" с призовым фондом 50 тысяч долларов с целью ускорить развитие отечественных технологий для онлайн-кинотеатров.