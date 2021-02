У Земли на "заднем дворе" может находиться потенциально пригодная для жизни планета

Исследователи считают, что в обитаемой зоне звезды Альфа Центавра А может скрываться экзопланета.

Согласно новому исследованию, ближайшая к нам солнечная система может иметь две потенциально поддерживающие жизнь планет. Об этом сообщает Space.com.

В 2016 году ученые обнаружили мир размером примерно с Землю, который вращался вокруг звезды Проксима Центавра. Она входит в тройную звездную систему Альфа Центавра, которая находится примерно в 4,37 световых годах от Земли. Найденная планета Проксима b находится в "обитаемой зоне" своей звезды, где вода на поверхности может оставаться в жидком состоянии.

Но по поводу обитаемости Проксимы b ведутся серьезные споры, учитывая, что ее родительская звезда – красный карлик. Такие звезды маленькие и тусклые, поэтому их обитаемые зоны находятся очень близко. Иногда, расстояние между звездой и планетой настолько близкое, что миры повернуты всегда одной стороной к родительской звезде, как Луна к Земле. Кроме этого, красные карлики часто вспыхивают, особенно в молодом возрасте, поэтому неясно, смогут ли планеты в обитаемой зоне удерживать свою атмосферу.

Однако две другие звезда в трио Альфа Центавра похожи на Солнце. Пара Альфа Центавра А и В являются двойной системой звезд, вращающихся вокруг одного центра масс. Согласно новому исследованию, у Альфа Центавра А может быть собственная планета в зоне обитания.

В исследовании представлены результаты проект Near Earths in the Alpha Cen Region (NEAR), который возглавляет Европейская организация астрономических исследований в Южном полушарии (ESO) и Breakthrough Watch – программа по поиску похожих на Землю планет.

NEAR занимался поиском планет в обитаемых зонах Альфа Центавра А и В, используя Очень Большой Телескоп ESO (VLT) в Чили. Команде NEAR пришлось модернизировать VLT с помощью нескольких новых технологий.

Проанализировав 100 часов данных, ученые обнаружили тепловой отпечаток в обитаемой зоне Альфа Центавра А. Полученный сигнал потенциально может принадлежать планете размером с Нептун, вращающейся на орбите между 1-2 астрономическими единицами (а.е.) от звезды. Для сравнения, 1 а.е. – это среднее расстояние от Земли до Солнца, которое также равняет 150 млн км.

Но ученым пока не удалось подтвердить, что около Альфа Центавра А действительно есть планета.

"Мы были удивлены, обнаружив сигнал в наших данных. Хотя обнаружение соотвествует всем критериям того, как должна выглядеть планета в данных, мы должны проанализировать и альтернативные объяснения. Например, скопление пыли в обитаемой зоне или другой объект неизвестного происхождения", – говорит ведущий автор исследования из Университета Аризоны Кевин Вагнер.

"Проверка может занять некоторое время и потребует участия более широкого научного сообщества", – добавил ученый.

Соавтор исследования Пит Клупар надеется, что новые результаты вдохновят астроном на более подробное изучение системы Альфа Центавра, как с помощью новых программ наблюдений, так и более тщательного изучения архивных данных.

Если у Альфа Центравра А действительно есть планета, возможно, она не одинока.

"На мой взгляд, самое захватывающее в том, что как только мы находим одну планету, обнаруживаются и другие", – подытожил Клупар.