У Землі на "задньому дворі" може знаходитися потенційно придатна для життя планета

Дослідники вважають, що в населеній зоні зірки Альфа Центавра А може ховатися екзопланета.

Згідно з новим дослідженням, найближча до нас сонячна система може мати дві планети, які потенційно підтримують життя. Про це повідомляє Space.com.

У 2016 році вчені виявили світ розміром приблизно із Землю, який обертався навколо зірки Проксима Центавра. Вона входить до потрійної зоряної системи Альфа Центавра, яка знаходиться приблизно в 4,37 світлових роках від Землі. Знайдена планета Проксима b знаходиться в "зоні життя" своєї зірки, де вода на поверхні може залишатися в рідкому стані.

Але з приводу населеності Проксіми b ведуться серйозні суперечки, враховуючи, що її батьківська зірка — червоний карлик. Такі зірки маленькі й тьмяні, тому їх населені зони знаходяться дуже близько. Іноді, відстань між зіркою та планетою настільки близька, що світи повернені завжди однією стороною до батьківської зірки, як Місяць до Землі. Крім цього, червоні карлики часто спалахують, особливо в молодому віці, тому незрозуміло, чи зможуть планети в населеній зоні утримувати свою атмосферу.

Однак дві інші зірки в тріо Альфа Центавра схожі на Сонце. Пара Альфа Центавра А і В є подвійною системою зірок, що обертаються навколо одного центру мас. Згідно з новим дослідженням, в Альфа Центавра А може бути власна планета в зоні проживання.

У дослідженні представлені результати проекту Near Earths in the Alpha Cen Region (NEAR), який очолює Європейська організація астрономічних досліджень у Південній півкулі (ESO) і Breakthrough Watch — програма з пошуку схожих на Землю планет.

NEAR займався пошуком планет у жилих зонах Альфа Центавра А і В, використовуючи дуже великий телескоп (VLT) ESO в Чилі. Команді NEAR довелося модернізувати VLT за допомогою декількох нових технологій.

Проаналізувавши 100 годин даних, учені виявили тепловий відбиток у населеній зоні Альфа Центавра А. Отриманий сигнал потенційно може належати планеті розміром із Нептун, що обертається на орбіті між 1-2 астрономічними одиницями (а. о.) від зірки. Для порівняння, 1 а. о. — це середня відстань від Землі до Сонця, яка також дорінює 150 млн км.

Але вченим поки не вдалося підтвердити, що біля Альфа Центавра А дійсно є планета.

"Ми були здивовані, виявивши сигнал в наших даних. Хоча виявлення відповідає всім критеріям того, як повинна виглядати планета в даних, ми повинні проаналізувати й альтернативні пояснення. Наприклад, скупчення пилу в населеній зоні або інший об'єкт невідомого походження", — говорить провідний автор дослідження з Університету Арізони Кевін Вагнер.

"Перевірка може тривати деякий час і вимагає участі більш широкого наукового співтовариства", — додав учений.

Співавтор дослідження Піт Клупар сподівається, що нові результати надихнуть астрономів на більш докладне вивчення системи Альфа Центавра, як за допомогою нових програм спостережень, так і більш ретельного вивчення архівних даних.

Якщо у Альфа Центравра А дійсно є планета, можливо, вона не самотня.

"На мій погляд, найбільш захопливе в тому, що як тільки ми знаходимо одну планету, виявляються й інші", — підсумував Клупар.