Ученые показали два лучших места для поиска льда на Марсе

Исследователи рассказали о необходимости добывания льда на Марсе и о том, какие способы, и места подходят для этого лучше всего.

Если мы когда-нибудь создадим внеземную колонию на Марсе, нам понадобится вода для целого ряда жизненно важных задач и, самое главное, для питья, пишет MIT Technology Review.

Но, так как на полюсах планеты много водяного льда, высота над уровнем моря слишком высока, и доступ солнечного света для получения энергии ограничен, искать лед, который можно выкопать из-под поверхности, нужно в более низких широтах.

Новое исследование, опубликованное в Nature Astronomy, предлагает несколько мест, которые могут подойти для этого лучше всего. Они были взяты из проекта Mars Subsurface Water Ice Mapping (SWIM), анализирующий исторические данные, полученные за 20 лет марсианских миссий.

Проект рассматривает пять различных наборов данных дистанционного зондирования, собранных орбитальным аппаратом Mars Odyssey Orbiter, Mars Reconnaissance Orbiter и Mars Global Surveyor.

"Каждый из пяти методов рассматривает разные способы поиска следов водяного льда", — говорит ведущий автор исследования Гарет Морган из Планетологического института США.

Эти методы включают тепловое и геоморфологическое картирование, которое ищет геологические изменения поверхности, вызванные льдом, находящимся менее чем в 5 м от поверхности.

Морган и его команда нашли несколько районов, которые, казалось бы, идеально работают в северном полушарии, а именно гладкая равнина Arcadia Planitia в средних и верхних широтах и ледниковые структуры через Deuteronilus Mensae — на восток и немного к югу.

[ + – ] Arcadia Planitia и Deuteronilus Mensae расположены в северном полушарии Марса, на средних высотах. Фото: USGS

Первый — древний регион старых вулканических потоков, в котором, десятки миллионов лет назад проходили сильные снегопады. Новые результаты предполагают, что эти отложения медленно перемещались под землю на очень мелкие глубины, которые, возможно, легко пробурить.

В то время как Deuteronilus Mensae является домом для современных ледников и существует между нагорьями гигантских кратеров на юге и низменными равнинами на севере.

Лед здесь фактически является остатками обширных ледниковых структур, существовавших в прошлом, который должен находиться либо под тонким двухметровым слоем марсианской почвы и скал, либо под очень пористым материалом толщиной в несколько метров. В любом случае тамошний лед был бы вполне доступен для колонистов Марса.

NASA финансировало первый этап анализа только для того, чтобы сосредоточиться на северном полушарии Марса. По мнению Моргана, это связано с тем, что в этом регионе есть большие равнины, которые облегчили бы посадку космического корабля на поверхность. Но сам же он хотел бы продолжить более глубокий анализ подземных ледяных отложений в южном полушарии.

"Открытие этой работы для общества предполагает использование всех имеющихся знаний как внутри, так и за пределами NASA. Следующим шагом является оснащение будущих миссий улучшенными возможностями ледового картирования — от 0,5 до 15 м под поверхностью", — говорит Лесли Герч, инженер-геолог из Университета науки и технологий штата Миссури.

Пока ж NASA ведет поиск водяного льда на Луне. Учитывая, насколько сложно отправиться на Марс (окно запуска происходит раз в два года), стоит задуматься об этих вопросах гораздо раньше.

"Нехватка достаточно подробных данных о недрах даже на Земле, является причиной того, что добыча полезных ископаемых всегда является некой авантюрой. И все же она необходима всему человечеству", — подитожил Лесли Герч.