Создатель Android продал свой стартап Essential: ждем появления новых смартфонов?

Планы низвергнуть Apple и перекроить мир Android-устройств пока оказались провальными.

Создатель Android Энди Рубин продал свой стартап Essential компании Nothing Technologies, которая была образована одним из основателей OnePlus Карлом Пеем. Об этом сообщило издание 9to5Google, обнаружившее в Офисе интеллектуальной собственности Великобритании (UK-IPO) соответствующие документы.

В середине 2017 году в интернете появились сообщения, что Рубин намерен показать миру, каким должен быть идеальный смартфон. Говорилось, что Рубин низвергнет Apple и по перекроит мир Android-устройств. Вскоре появился Essential Phone. Его отличиями были топовая начинка, безрамочный дизайн, модульность, двойная камера, титановый корпус. Но продукт оказался сырым, коммерческого успеха он не имел. Появились слухи, что Рубин намерен реабилитироваться во втором поколении смартфона.

Но в мае 2018-го Bloomberg сообщило, что Рубин закрыл проект Essential Phone 2 и рассматривает возможность продажи компании. Поиском потенциального покупателя занимается Credit Suisse, а команда Essential переориентировалась на разработку какого-то продукта для умного дома. До продажи тогда дело не дошло.

В 2019 году Essential показала смартфон с соотношением сторон экрана 36:9, который напоминал пульт дистанционного управления с сенсорным экраном вместо физических кнопок.

Сообщалось, что Essential работала над собственным умным концентратором для дома и динамиком, но на рынок они так и не поступили.

Все существующие торговые марки Essential и логотип теперь являются интеллектуальной собственностью Nothing, которую недавно финансово поддержала Alphabet, материнская компания Google. Пока неясно, что будет с патентами, которыми владеет Essential. Нет подтверждений тому, что Nothing выходит на рынок смартфонов, однако предпосылки к этому теперь есть.

Но все же более вероятно, что Nothing нужен именно доступ к патентам Essential, среди которых многие относятся к категории устройств для умного дома, пишет 9to5Google.

Nothing обещала запустить свои первые умные устройства в первой половине этого года.

Напомним, в ноябре 2020 года сообщалось, что бывшие сотрудники Essential основали стартап OSOM (сокращение от Out of Sight, Out of Mind). Он ориентирован на предоставление пользователям большего контроля над своими личными данными. "Идея Essential была отличной, и она составляла 80% успеха, однако нам не хватило 20%, чтобы обеспечить популярность нашему продукту. Создавая новый стартап, мы хотим сосредоточиться на чем-то, что действительно важно для пользователей. А это — их личные данные", — прокомментировали в OSOM.