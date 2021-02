Творець Android продав свій стартап Essential: чекаємо появи нових смартфонів?

Плани скинути Apple та перекроїти світ Android-пристроїв поки що виявилися провальними.

Творець Android Енді Рубін продав свій стартап Essential компанії Nothing Technologies, яка була утворена одним із засновників OnePlus Карлом Пеєм. Про це повідомило видання 9to5Google, яке виявило в Офісі інтелектуальної власності Великобританії (UK-IPO) відповідні документи.

У середині 2017 року в інтернеті з'явилися повідомлення, що Рубін має намір показати світу, яким повинен бути ідеальний смартфон. Йшлося про те, що Рубін скине Apple і перекроїть світ Android-пристроїв. Незабаром з'явився Essential Phone. Його відмінностями були топова начинка, безрамковий дизайн, модульність, подвійна камера, титановий корпус. Але продукт виявився сирим, комерційного успіху він не мав. З'явилися чутки, що Рубін має намір реабілітуватися у другому поколінні смартфона.

Але в травні 2018-го Bloomberg повідомило, що Рубін закрив проект Essential Phone 2 і розглядає можливість продажу компанії. Пошуком потенційного покупця займається Credit Suisse, а команда Essential переорієнтувалася на розробку якогось продукту для розумного будинку. До продажу тоді справа не дійшла.

У 2019 Essential показала смартфон із співвідношенням сторін екрану 36:9, який нагадував пульт дистанційного керування із сенсорним екраном замість фізичних кнопок.

Повідомлялося, що Essential працювала над власним розумним концентратором для дому та динаміком, але на ринок вони так і не надійшли.

Усі наявні торгові марки Essential і логотип тепер є інтелектуальною власністю Nothing, яку недавно фінансово підтримала Alphabet, материнська компанія Google. Поки незрозуміло, що буде з патентами, якими володіє Essential. Немає підтверджень того, що Nothing виходить на ринок смартфонів, проте передумови до цього тепер є.

Але все ж більш імовірно, що Nothing потрібен саме доступ до патентів Essential, серед яких багато хто ставиться до категорії пристроїв для розумного будинку, пише 9to5Google.

Nothing обіцяла запустити свої перші розумні пристрої в першій половині цього року.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року повідомлялося, що колишні співробітники Essential заснували стартап OSOM (скорочення від Out of Sight, Out of Mind). Він орієнтований на надання користувачам більшого контролю над своїми особистими даними. "Ідея Essential була відмінною, і вона становила 80% успіху, однак нам не вистачило 20%, щоб забезпечити популярність нашого продукту. Створюючи новий стартап, ми хочемо зосередитися на чомусь, що дійсно важливо для користувачів. А це — їх особисті дані", — прокоментували в OSOM.