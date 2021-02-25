Facebook проинвестирует $1 млрд в развитие качественной журналистики

"The Guardian", "Dayli Mail Group", "Financial Times", "Telegraph" и "Sky News" уже заключили соглашение с соцсетью, что позволит им попадать в новостной раздел.

Социальная сеть Facebook заявила о своих намерениях расширить инвестиции в новостную сферу на своей платворме. Об этом сообщает CNBC.

"С 2018 года мы уже вложили 600 миллионов долларов в поддержку новостной индустрии и планируем еще не менее 1 млрд долларов в течении следующих трех лет. Компания более чем готова сотрудничать с изданиями. Мы абсолютно признаем, что качественная журналистика лежит в основе функционирования открытых обществ информирования и расширения прав и возможностей граждан и привлечения к ответственности сильных мира сего", — заявил вице-президент Facebook Ник Клегг.

В компании заявляют, что они ведут переговоры с изданиями в Германии и Франции о плате за новости, а в США и Великобритании такие договоренности уже были достигнуты. "The Guardian", "Dayli Mail Group", "Financial Times", "Telegraph" и "Sky News" уже заключили соглашение с соцсетью, благодаря чему их статьи будут в разделе новостей Facebook.

Напомним, между социальной сетью Facebook и правительством Австралии случился конфликт из-за желания правительства обязать соцсеть платить за контент. Фейсбук попросту отключил ленту новостей для Австралии. Спустя пару дней социальная сеть восстановила доступ к медиа-контенту благодаря договоренности с правительством Австралии.

Сегодня, 25 февраля парламент Австралии принял закон, обязывающий Google и Facebook платить СМИ за новости.

Фокус разбирался, удастся ли государствам заставить техногигантов платить СМИ за контент.

В Украине Верховная Рада Украина проголосовала в первом чтении за законопроект, обязывающий Google и Facebook платить НДС в Украине. За законопроект проголосовало 286 народных депутатов.