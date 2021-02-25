Facebook інвестуватиме $ 1 млрд у розвиток якісної журналістики

"The Guardian", "Dayli Mail Group", "Financial Times", "Telegraph" і "Sky News" уже уклали угоду із соцмережею, що дозволить їм потрапляти в новинний розділ.

Соціальна мережа Facebook заявила про свої наміри розширити інвестиції в новинну сферу на своїй платформі. Про це повідомляє CNBC.

"З 2018 року ми вже вклали 600 мільйонів доларів на підтримку новинної індустрії і плануємо ще не менше 1 млрд доларів протягом наступних трьох років. Компанія готова співпрацювати з виданнями. Ми абсолютно визнаємо, що якісна журналістика лежить в основі функціонування відкритих товариств інформування і розширення прав і можливостей громадян і залучення до відповідальності сильних світу цього", — заявив віце-президент Facebook Нік Клегг.

У компанії заявляють, що вони ведуть переговори з виданнями в Німеччині і Франції про плату за новини, а в США і Великобританії такі домовленості вже були досягнуті. "The Guardian", "Dayli Mail Group", "Financial Times", "Telegraph" і "Sky News" уже уклали угоду із соцмережею, завдяки чому їхні статті будуть у розділі новин Facebook.

Нагадаємо: між соціальною мережею Facebook і урядом Австралії стався конфлікт через бажання уряду зобов'язати соцмережу платити за контент. Фейсбук просто відключив стрічку новин для Австралії. Через кілька днів соціальна мережа відновила доступ до медіа-контенту завдяки домовленості з урядом Австралії.

Сьогодні, 25 лютого парламент Австралії ухвалив закон, який зобов'язує Google і Facebook платити ЗМІ за новини.

Фокус розбирався, чи вдасться державам змусити техногіганта платити ЗМІ за контент.

В Україні Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за законопроект, який зобов'язує Google і Facebook платити ПДВ в Україні. За законопроект проголосувало 286 народних депутатів.