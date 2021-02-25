Делай, как Австралия: удастся ли государствам заставить техногигантов платить СМИ за контент

Почему техно-компании продолжают диктовать свои правила не только пользователю по фамилии Трамп, но и целым правительствам? В чем корень конфликта между Facebook, Google и Австралией, и чем он разрешится, — разбирался Фокус

В последнее время Facebook и Google буквально взрывают мозг пользователей, СМИ и даже правительств — частные компании диктуют целым странам, что им делать/чего не делать в Сети. Сначала Google поругался с правительством Австралии из-за законопроекта, обязующего интернет-гигантов платить роялти СМИ за использование оригинального контента, а затем и Facebook показал зубы. И если Google только на словах угрожал отключить в стране все свои сервисы, то Facebook решил продемонстрировать всю свою мощь на практике, скрыв все новости австралийских СМИ с платформы. Конфликт замяли — контент австралийских медиа вернулся в соцсеть, однако осадок остался… Чем завершился конфликт, какими будут его последствия и возможен ли подобный сценарий в Украине, рассказывает Фокус.

Что случилось?

С января 2019-го в Австралии закрылись более 150 ньюсрумов, а позже эпидемия коронавируса ускорила процесс медиакризиса, писал The Guardian. Реакция последовала незамедлительно — премьер-министр Австралии Скотт Джон Моррисон заявил, что правительство поддержит местные СМИ, пострадавшие вследствие пандемии, выделив дополнительные средства на поддержание их жизнедеятельности и временно отменив 55-процентную квоту на трансляцию контента местного производства. После возникла идея перенять опыт Франции и обязать BigTech-компании выплачивать местным СМИ долю с доходов за рекламу, что, несомненно, тоже поддержало бы их на плаву. Законопроект также включал такие условия, как:

уведомлять СМИ об изменениях в алгоритмах выдачи контента и давать рекомендации о том, что стоит предпринимать в этой связи, cтавить в приоритет СМИ, которые производят оригинальный контент, делиться данными о поведении пользователей, смене их привычек и настроений? в случае нарушения договоренностей — штрафовать техногигантов.

Летом 2020 года Google и Facebook вступали в перепалку с чиновниками, но после того, как Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) призвала СМИ бойкотировать сервисы этих двух компаний, скандал поутих. Но вот вспыхнул с новой силой после того, как законопроект был принят Нижней палатой Парламента.

[ + – ] Правительство Австралии решило поддержать СМИ во время постпандемического кризиса Фото: Getty Images

Google негодует, Facebook качает права

Резкую реакцию Google на действия австралийских властей понять можно, потому как данная компания всегда делилась доходами, предоставляя возможность заработать СМИ, например, при помощи Google AdSense. Именно поэтому Google возмутилась и пригрозила тем, что лишит доступа к своей поисковой системе австралийских пользователей, если правительство примет злосчастный закон. Представитель интернет-компании заявил, что этот документ "загоняет Google в жесткие рамки и лишает выбора". Также он акцентировал, что компания пыталась найти иные выходы из сложившейся ситуации, но все они оказались очень рискованными, поэтому Google будет проще "выключить" все сервисы.

Но вот Facebook своими заработками ни с кем не делится. Узнав о том, что законопроект находится на пути в Верхнюю палату Парламента, соцсеть просто скрыла все новости австралийских СМИ. Этот шаг был остро раскритикован политиками и правозащитниками, особенно после того, как стало ясно, что вместе с новостями спрятаны официальные страницы органов охраны здоровья, предупреждения о чрезвычайных ситуациях и социального обеспечения. А медиагигант News Corp. написал: "Вам не нужен Facebook, чтобы получать новости".

Затем были переговоры с Марком Цукербергом, который якобы не знал об австралийском конфликте, и после беседы бизнесмена с чиновниками последние согласились внести правки и сделать регулирование более прозрачным, а Марк — вернуть все тексты.

"Пока закон еще не был принят, а прошел только Нижнюю палату Парламента, затея Facebook, скорее, была превентивной реакцией и попыткой продемонстрировать Австралии свою силу", — делится мнение медиаюрист Максим Дворовой.

Имел ли Facebook право скрывать контент австралийских СМИ?

По идее, любая компания должна придерживаться законов тех стран, в которых она работает, а в случае с Facebook тут получилось с точностью до наоборот — соцсеть обязала государство и пользователей следовать ее правилам.

По словам медиаюриста, Facebook имеет полное право делать со своей платформой в любой стране все, что угодно: это частный бизнес, а значит, он может сам решать, в какую страну ему зайти, а из какой выйти. Если бизнесу не нравится регулирования в какой-то стране, то он оттуда уходит.

"Существуют определенные источники "мягкого права" (необязательные нормы и рекомендации), которые говорят, что частные компании (включая таких интернет-гигантов как Facebook и Google) должны соблюдать права человека в своей деятельности (в том числе обеспечивать свободу доступа к информации), но это всего лишь рекомендации", — подчеркивает юрист.

Чего боятся Facebook и Google?

Вполне вероятно, что Facebook и Google попросту боятся того, что примеру Франции и Австралии последуют другие страны, ведь подобные законопроекты готовят Канада и Великобритания. При чем, стоит отметить, что британские СМИ очень недовольны техногигантами. Это видно из отчета Бюро по конкуренции и рынкам Великобритании (The Competition and Markets Authority) за 2020 год, согласно которому, Google и Facebook забирают у СМИ 80% доходов от диджитал-рекламы. Регулятор выразил обеспокоенность таким положением дел, уточнив, что объем рынка диджитальной рекламы Великобритании составляет $17,3 млрд. В бюро считают, что правительство должно ужесточить антимонопольное регулирование в отношении этих компаний, чтобы создать нормальные условия для конкуренции среди новостных медиа.

Facebook и Google остается только отпираться: компании заявляют, что закон неверно понимает взаимодействие соцсети с издателями и в случае чего их будут штрафовать за контент, который они "не просили".

"Мир диджитала построен таким образом: сначала сервис создает платформу, она развивается по внутренним правилам, а после того как на платформе с многомиллионной аудиторией начинают возникать конфликты и ситуации, которые нарушают права пользователей или стран, государства начинают предлагать рычаги урегулирования и формирования законодательного поля. Сервис и государство начинают договариваться. То, что мы наблюдали на примере Австралии — это торги", — комментирует телеком-эксперт Александр Глущенко.

[ + – ] Новое здание Парламента Австралии Фото: wikipedia.org

Власти Австралии, хотя и пообещали внести ряд правок, тем не менее, законопроект приняли, сообщает Bloomberg. "Австралия станет первой страной, где правительство будет принимать решение о цене, которую заплатят технологические гиганты, если их переговоры с изданиями страны провалятся", – заявил главный казначей страны Джош Фриденберг.

Представители Google обвинили парламентариев в игнорировании реальной ценности, которую их поисковая система предоставляет новостным изданиям. Они считают, что "обязательство платить за ссылки нарушит принципы работы поисковых систем и интернета для всех".

Раскритиковали закон и представители Facebook, пригрозив полностью удалить новости со своей австралийской платформы.

"Это устраняет возможность для подлинного торга, заставляя Facebook производить платежи, не связанные с истинными расчетами коммерческой стоимости, и побуждая издателей новостей делать необоснованные претензии. Это искажает наши существующие рекламные отношения с издателями", — заявили в Facebook.

Телеком-эксперт полагает, что техногиганты на деле отключать свои сервисы не станут. Возможно, они просто будут скрывать новости СМИ в лентах и в выдаче. "Ну, будет в Австралии Facebook с лентой из котиков и коал", — иронизирует Александр Глущенко.

А эксперт по кибербезопасности Андрей Баранович полагает, что интернет-монополисты ничем не лучше государств и друг друга стоят, поэтому уладить конфликт им удастся легко: "Такие конфликты уже были, между Google и французскими издателями. Договорились тогда, договорятся и сейчас, вернее, уже договорились (Facebook снял блокировку и делает новостной сервис, на котором будут платить СМИ, так же поступил и Google). Однако мне кажется, что хотя техно-гиганты — отнюдь не подарок и злоупотребляют своим монопольным положением, возвращать полученную ими власть национальным государствам — это все равно, что тушить пожар бензином. Люди столетиями боролись за то, чтобы разрушить монополию государства, то что BigTech ведет себя по-свински совсем не значит, что правительства справятся лучше", — говорит Андрей.

А что с BigTech-компаниями в Украине?

В Украине вряд ли возможен такой сценарий, даже если законопроект №4184 вступит в силу. Согласно задумке украинских законотворцев, он должен обязать компании-нерезидентов платить налог на добавленную стоимость. Эксперты полагают, что этот налог является для компаний "косвенным", потому что ляжет на плечи пользователей. Скорее всего, просто реклама и другие виды оплачиваемого контента станут дороже на 20%. Подробно об этом Фокус писал здесь.

"Если компании не нравится местное регулирование, то она спокойно уйдет с рынка. Вот свежий пример, хотя и из другой области бизнеса: отмена запуска рейсов авиакомпанией Ryanair из-за отсутствия договоренностей с украинскими аэропортами", — говорит Дворовой.

Однако, несмотря на бедность украинского рекламного рынка и слабость переговорной позиции нашего государства, в отличии от Австралии, Украина все же может поторговаться с Facebook, считает Глущенко.

"Договоренность об уплате НДС, который всегда платит потребитель, должна носить комплексный характер. Нам есть что предложить техногигантам: открытие украинского представительства, центров разработки, квалифицированные кадры, качественная телеком- и ИТ-инфраструктура. Дело осталось за малым — сформировать понятные законодательные условия и экономическую выгоду, чтобы выглядеть более привлекательными, нежели соседи, которые предлагают аналогичный сценарий", — подытоживает телеком-эксперт.