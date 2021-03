Неандертальцы исчезли из Европы на тысячи лет раньше, чем считали ученые (фото)

К такому выводу эксперты пришли, проанализировав при помощи нового метода костные останки неандертальцев.

Окаменелости неандертальцев из пещеры в Бельгии, которые считались последними представителями вида в Европе, оказались на тысячи лет старше, чем предполагалось ранее, пишет Science Alert.

Предыдущее радиоуглеродное датирование останков из пещеры Грот де Спи дало возраст примерно 24 тыс. лет назад, однако новый тест показывает временной промежуток 44 200 - 40 600 лет назад.

Исследование опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, было проведено группой ученых из Бельгии, Великобритании и Германии.

Соавтор исследования Тибо Девиз из Оксфордского университета и Университета Экс-Марсель рассказал, что он и его коллеги разработали более надежный метод подготовки образцов, который лучше позволяет исключать загрязняющие вещества.

Четкое представление о том, когда исчезли наши ближайшие родственники, считается первым ключевым шагом к пониманию их природы и способностей, а также того, почему они в конечном итоге вымерли, в то время как наши собственные предки процветали.

Новый метод по-прежнему основан на радиоуглеродном датировании, который долгое время считался золотым стандартом археологических датировок, но при этом он уточняет способ сбора образцов.

Фото: Patrick Semal/RBINS/AFP

Все живые существа поглощают углерод из атмосферы и пищи, в том числе радиоактивную форму углерода-14, которая со временем распадается. После смерти растения и животные перестают поглощать углерод-14. А его оставшееся количество дает более точную оценку временного периода, когда эти организмы были живыми.

В костных останках такие исследования проводятся во фрагментах, извлеченных из органического коллагена. Ученые извлекли не только их, но и молекулы аминокислоты, которые были частью коллагена.

Стоит отметить, что авторы также датировали образцы неандертальцев из двух дополнительных бельгийских стоянок, Фон де Форе и Энгис, обнаружив сопоставимый возраст.

"Датировка всех этих бельгийских образцов была очень интересной, поскольку они сыграли важную роль в понимании и определении неандертальцев. Спустя почти два столетия после открытия неандертальского ребенка в Энгисе мы смогли определить точный возраст", — подчеркнул соавтор исследования Грегори Абрамс из Scladina Cave Archaeological Centre.

Тем временем генетическое секвенирование смогло показать, что плечевая кость неандертальца, датированная ранее 28 тыс. лет назад, была сильно загрязнена в результате хранения в музее. На нее попала бычья ДНК, поэтому результаты предыдущего датирования были сильно искажены.

"Датировка имеет решающее значение в археологии. Без надежной хронологии мы не можем быть уверены в понимании отношений между неандертальцами и Homo sapiens", — добавил соавтор исследования Том Хайэм из Оксфордского университета.

По словам Девиза, использование некоторых каменных орудий приписывают неандертальцам и интерпретируют как признак их когнитивной эволюции. Но если время существования неандертальцев сдвигается, то палеолитические индустрии следует пересмотреть, чтобы определить, действительно ли они были результатом вымерших видов гоминидов.