Безусловная любовь: ученые Purina нашли подход к снижению уровня аллергенов у котов

Когда речь идет о современном бизнесе, очень важно, чтобы он находился в постоянном диалоге с потребителем. Ожидания и потребности последнего, а также его доверие обеспечивают такому бизнесу устойчивое развитие и процветание.

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Тезис о том, что современный бизнес — это не только деловые отношения в рамках «производитель-потребитель» и приумножения капитала, но и инициативы, которые меняют мир, каждый раз доказывает компания Nestlé. В частности, ученые Purina® первыми в истории изобрели подход к безопасному снижению активного уровня аллергена Fel d1 в слюне котов. От него страдают 95% людей, имеющих диагностированную реакцию на особый аллерген котов — Fel d1.

О научном открытии иммунологов исследовательского института Purina®, новые подходы и не только беседуем с Игорем Дубовиком, директором бизнеса кормов для животных Nestlé Purina® в Украине и Молдове.

Команды, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью в Nestlé Purina — это дополнительное направление работы, время и потраченные средства. Расскажите, почему это нужно бизнесу? Почему для Nestlé Purina важны инновации?

ИГОРЬ ДУБОВИК: Мы уверены, что жизнь становится более насыщенной, если люди и домашние животные живут вместе. Это понимание было присуще нашему бизнесу в течение всего времени его существования, с самого момента создания бренда Purina®. Именно оно вдохновляет нас ежедневно создавать новые продукты для людей и их питомцев.

Мы — одна из ведущих компаний в мире, которая предлагает продукцию по уходу за домашними животными. Значительные инвестиции компании направлены в науку и инновации. Постоянный поиск новых решений в области питания домашних животных позволяет нам сохранять качество продуктов на самом высоком уровне.

Создавая их, мы несем ответственность перед владельцами собак и котов, используя собственные знания и исследования, а также ноу-хау.

Таким образом, расширяя границы существующих знаний, мы продолжаем разрабатывать инновационные рационы, в частности для домашних животных с особыми потребностями и тех, кто нуждается в назначенном ветеринарами питании.

Какие продукты Nestlé Purina разработаны для нужд котов и их владельцев — иногда слишком требовательных, иногда уязвимых, имеющих особые потребности?

И.Д .: Наши потребители действительно одни из самых требовательных. Поэтому у нас сформирован большой портфель кормов для домашних животных с различными потребностями. Однако недавно Nestlé Purina® объявила о запуске в Украине первого и единственного в мире корма, который безопасно снижает уровень аллергенов у котов — Pro Plan® LiveClear®. Он позволяет людям с аллергической реакцией проводить больше времени с котами. Украина — одна из 10 стран мира, где такой корм уже есть на рынке, и мы гордимся, что смогли предложить украинцам такое решение.

Корм является результатом десятилетней кропотливой работы команды ученых Purina®. Этот научный прорыв позволил получить 100% полнорационный, сбалансированный и вкусный сухой корм суперпремиум класса, предназначенный для ежедневного кормления котов. Он доступен в различных линейках: есть и для котят, и для взрослых, и для зрелых стерилизованных котов.

Что предшествовало возникновению инновационного продукта Purina Pro Plan® LiveClear®?

И.Д .: Наши научно-исследовательские и маркетинговые команды находятся в постоянном диалоге с потребителями для понимания их потребностей и проблем, требующих решения с нашей стороны. Исследования показали, что каждый пятый взрослый в мире чувствителен к аллергенам котов. Многие люди прилагают максимум усилий, чтобы избавиться от аллергенов в своей среде, например, осуществляют ежедневную уборку. Но избавиться от них полностью невозможно. Аллергены ограничивают людей во взаимодействии с котами, и, к сожалению, по этой причине любимцев иногда отдают в приюты. Также аллергены становятся дополнительным барьером и в принятии решения об адопции.

После более десяти лет исследований ученые Purina® обнаружили, что уровень основного аллергена котов может быть снижен, если животные потребляют корм с таким ингредиентом, как специфические антитела из куриного яйца. Эти антитела безопасно связывают и блокируют Fel d1 в слюне котов, и уже неактивный Fel d1 переносится на шерсть во время вылизывания.

Это безопасный подход, который не препятствует естественной выработке Fel d1 и не меняет общей физиологии котов, но при этом помогает людям с реакцией на этот аллерген больше времени безопасно проводить в компании котов.

Как расширение портфеля продуктом Pro Plan® LiveClear® поможет развивать категорию кормов для животных в Украине?

Корма для домашних животных являются одной из крупных и растущих категорий бизнеса Nestlé в Украине и мире. В Украине в этой категории есть высокий потенциал для роста. Наши потребители относятся к домашним животным как к членам семьи, поэтому все больше заботятся об их здоровье и питание.

Мы берем на себя основную ответственность за создание безопасных, вкусных и питательных продуктов, которые соответствуют самым высоким стандартам качества и безопасности. Мы понимаем и разделяем чувства любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев, так как большинство из нас имеют домашних животных. В вопросе ответственности и качества для нас не существует компромиссов.

Как, по вашему мнению, это научное открытие может повлиять на отношение людей к котам?

По результатам исследования, в Украине 14% респондентов подтвердили наличие чувствительности к аллергену котов лично или у кого-то из ближайшего круга семьи.

До недавнего времени рекомендации специалистов людям, чувствительны к аллергенам у котов, варьировались от ограничения взаимодействия с котами до полного избегания контактов.

Теперь же 88% владельцев котов, имеющих реакцию на аллерген, или ее имеет кто-то из членов семьи, продолжают взаимодействие с котом. Поэтому мы недаром гордимся беспрецедентным научным прорывом, сделанным учеными Purina®. Мы счастливы, что можем улучшить жизнь котов и людей, которые их любят.

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В компании Nestlé убеждены, что с новым уникальным продуктом Pro Plan® LiveClear® смогут предложить лучшие решения даже для самых требовательных потребителей и укрепят их доверие. Ведь компания — единственная на рынке, которая совмещает заботу о здоровье котов и занимается проблемой аллергической реакции у их владельцев.