БЕЗУМОВНА ЛЮБОВ: вчені Purina знайшли підхід до зниження рівня алергенів у котів

Коли йдеться про сучасний бізнес, дуже важливо, щоб він перебував у постійному діалозі зі споживачем. Очікування й потреби останнього, а також його довіра забезпечують такому бізнесу сталий розвиток і процвітання.

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Тезу, що сучасний бізнес – це не лише ділові стосунки у рамках «виробник-споживач» і примноження капіталу, а ще й ініціативи, які змінюють світ, щоразу доводить компанія Nestlé. Зокрема, вчені Purina® першими в історії винайшли підхід до безпечного зниження активного рівня алергену Fel d1 в слині котів. Від нього потерпають 95% людей, що мають діагностовану реакцію на особливий алерген котів – Fel d1.

Про наукове відкриття імунологів дослідницького інституту Purina®, нові підходи і не тільки розмовляємо з Ігорем Дубовиком, директором бізнесу кормів для тварин Nestlé Purina® в Україні та Молдові.

Команди, які займаються науково-дослідницькою діяльністю в Nestlé Purina – це додатковий напрям роботи, час і витрачені кошти. Розкажіть, чому це потрібно для бізнесу? Чому для Nestlé Purina важливі інновації?

ІГОР ДУБОВИК: Ми впевнені, що життя стає більш насиченим, якщо люди й домашні тварини живуть разом. Це розуміння було притаманне нашому бізнесу протягом усього часу його існування, від самого моменту створення бренду Purina®. Саме воно надихає нас щодня створювати нові продукти для людей та їхніх улюбленців.

Ми - одна з провідних компаній у світі, що пропонує продукцію із догляду за домашніми тваринами. Значні інвестиції компанії направлені в науку та інновації. Постійний пошук нових рішень у сфері харчування домашніх тварин дозволяють нам зберігати якість продуктів на найвищому рівні.

Створюючи їх, ми несемо відповідальність перед власниками собак та котів, використовуючи власні знання та дослідження, а також ноу-хау.

Таким чином, розширюючи межі існуючих знань, ми продовжуємо розробляти інноваційні раціони, зокрема для домашніх тварин з особливими потребами й тих, хто потребує призначеного ветеринарами харчування.

Які саме продукти Nestlé Purina розроблені для потреб котів і їхніх власників – часом надто вимогливих, часом вразливих, часом таких, що мають особливі потреби?

І.Д.: Наші споживачі дійсно одні з найвимогливіших. Тож у нас сформований великий портфель кормів для домашніх тварин із різними потребами. Проте нещодавно Nestlé Purina® оголосила про запуск в Україні першого і єдиного у світі корму, що безпечно знижує рівень алергенів у котів – Pro Plan® LiveClear®. Він дає змогу людям із алергічною реакцією проводити більше часу з котами. Україна - одна з 10 країн світу, де такий корм вже є на ринку, і ми пишаємося, що змогли запропонувати українцям таке рішення.

Корм є результатом десятирічної клопіткої праці команди вчених Purina® . Цей науковий прорив дозволив отримати 100% повнораціонний, збалансований і смачний сухий корм суперпреміум класу, призначений для щоденного годування котів. Він доступний у різних лінійках: є й для кошенят, і для дорослих, і для зрілих стерилізованих котів.

Що передувало виникненню інноваційного продукту Purina Pro Plan® LiveClear®?

І.Д.: Наші науково-дослідні та маркетингові команди знаходяться у постійному діалозі зі споживачами задля розуміння їх потреб та проблем, які вимагають рішення з нашого боку. Дослідження показали, що кожен п’ятий дорослий у світі чутливий до алергенів котів. Багато людей докладають максимум зусиль, щоб позбутися алергенів у своєму середовищі, наприклад, здійснюють щоденне прибирання. Але позбутися їх повністю неможливо. Алергени обмежують людей у взаємодії з котами, і, на жаль, з цієї причини улюбленців іноді віддають у притулки. Також алергени стають додатковим бар’єром і в прийнятті рішення щодо адопції.

Після понад десяти років досліджень вчені Purina® виявили, що рівень основного алергену котів може бути знижено, якщо тварини споживають корм із таким інгредієнтом, як специфічні антитіла із курячого яйця . Ці антитіла безпечно звʼязують і блокують Fel d1 у слині котів, і вже неактивний Fel d1 переноситься на шерсть під час вилизування.

Це безпечний підхід, який не перешкоджає природному виробленню Fel d1 і не змінює загальної фізіології котів, але при цьому допомагає людям з реакцією на цей алерген більше часу безпечно проводити у компанії котів.

Як розширення портфелю продуктом Pro Plan® LiveClear® допоможе розвивати категорію кормів для тварин в Україні?

Корми для домашніх тварин є однією з великих та зростаючих категорій бізнесу Nestlé в Україні та світі. В Україні в цієї категорії високий потенціал для зростання. Наші споживачі ставляться до домашніх тварин як до членів сімʼї, тож все більше дбають про їхнє здоров’я та харчування.

Ми беремо на себе основну відповідальність за створення безпечних, смачних і поживних продуктів, які відповідають найвищим стандартам якості та безпеки. Ми розуміємо і поділяємо почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців, оскільки більшість з нас теж мають домашніх тварин. У питанні відповідальності та якості для нас не існує компромісів.

Як, на вашу думку, це наукове відкриття може вплинути на ставлення людей до котів?

За результатами дослідження, в Україні 14% респондентів підтвердили наявність чутливості до алергену котів особисто або у когось із найближчого кола родини.

Донедавна рекомендації спеціалістів людям, що є чутливими до алергенів у котів, варіювалися від обмеження взаємодії з котами до повного уникнення контактів.

Тепер же 88% власників котів, що мають реакцію на алерген, або її має хтось із членів сім’ї, продовжують взаємодію з котом. Тож ми недаремно пишаємося безпрецедентним науковим проривом, зробленим науковцями Purina®. Ми щасливі, що можемо покращити життя котів та людей, які їх люблять.

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У компанії Nestlé переконані, що з новим унікальним продуктом Pro Plan® LiveClear® зможуть запропонувати найкращі рішення навіть для найвибагливіших споживачів і зміцнять їх довіру. Адже компанія – єдина на ринку, хто поєднує турботу про здоров’я котів та займається проблемою алергічної реакції у їхніх власників.