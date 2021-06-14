Неандертальцы и ранние современные люди сосуществовали вместе с более древними культурами около 100 000 лет, - ученые

Новое исследование предполагает, что одна из самых ранних культур, ашельская, существовала на десятки тысяч лет дольше, чем считалось ранее.

Исследования ученых из Кентского университета показали, что одна из самых ранних культур, известная как ашельская, вероятно, существовала на десятки тысяч лет дольше, чем считалось ранее, сообщает SciTechDaily

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По оценкам ученых, ашельцы вымерли около 200 000 лет назад, но новые данные показывают, что они могли существовать гораздо дольше, создавая более чем 100 000 лет сосуществования с более продвинутыми технологиями, созданными неандертальцами и ранними современными людьми.

Ученые сделали открытие, изучая данные о каменных орудиях из разных регионов мира. Используя новые для археологической науки статистические методы, археологи реконструировать конец ашельского периода и заново нанести на карту археологические данные.

Ранее предполагался более быстрый переход между ранними ашельскими каменными орудиями, часто ассоциируемыми с Homo heidelbergensis, общим предком современных людей и неандертальцев, и более продвинутыми "леваллуазскими" технологиями, созданными ранними современными людьми и неандертальцами. Однако исследование пролило новый свет на переход между этими двумя технологиями, предполагая существенное совпадение между ними.

Технологии ашельских каменных орудий — самая древняя культурная традиция, практикуемая первыми людьми. Возникшие в Восточной Африке 1,75 миллиона лет назад, топоры и тесаки, типы каменных орудий, характерные для того периода, впоследствии использовались в Африке, Европе и Азии несколькими различными видами древних людей. До этого открытия считалось, что ашельский период закончился 300–150 000 лет назад. Ученые обнаружили, что эта традиция, вероятно, закончилась в разное время по всему миру, от 170 000 лет назад в Африке к югу от Сахары до 57 000 лет назад в Азии.

Чтобы понять, когда закончился ашельский период, ученые собрали информацию о различных археологических раскопках со всего мира. Статистический метод, известный как оптимальная линейная оценка, обычно используемый в природоохранных исследованиях для оценки исчезновения видов, использовался для прогнозирования того, как долго традиция каменных орудий существовала после последних обнаруженных стоянок. Фактически, этот метод смоделировал часть археологических памятников, которые еще не были обнаружены.

"Самые ранние археологические находки всегда будут представлять неполную картину раннего человеческого развития, поэтому мы знаем, что самые молодые известные ашельские стоянки вряд ли на самом деле представляют собой последние экземпляры создаваемых здесь технологий. Позволяя нам восстановить недостающие части археологических данных, этот метод не только дает нам более точное представление о том, когда традиция закончилась, но и дает нам представление о том, где мы можем ожидать новых археологических открытий в будущем", — говорит Аластер Ки из Кентского университета.

"Этот метод был первоначально разработан мной и моим коллегой для определения даты вымирания, поскольку последнее наблюдение вида вряд ли будет датой его фактического исчезновения", — говорит Дэвид Робертс из Кентского университета.