Площадью в 20 гектаров. Ученые обнаружили в Индии самый большой в мире геоглиф (фото)

Набор извилистых линий, обнаруженных в пустыне Тар, может быть самым большим геоглифом из когда-либо обнаруженных на Земле.

Геоглифы, представляющие собой узоры, образованные из земли или камня, ранее не находили в Индии, хотя существуют известные геоглифы из Перу и Казахстана. Индийский геоглиф состоит из нескольких спиралей и длинных извилистых линий. В общей сложности рисунок занимает площадь в 20,8 га засушливого региона недалеко от границы с Пакистаном. Длина всех линий составляет 48 километров, сообщает Live Science

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Непонятно, почему были сделаны эти линии, хотя они расположены рядом с несколькими пирамидами из камня и мемориальными камнями, на последних вырезаны изображения индуистских божеств Кришны и Ганеши. Эти линии могут иметь какое-то религиозное или церемониальное значение, говортя первооткрыватели, французские исследователи Карло Отхаймер и Йоханн Отхаймер. Общий рисунок не виден с земли, так как поблизости нет высокой точки, а местность ровная. Только исследовав регион с помощью Google Earth, Отхаймеры смогли обнаружить геоглиф.

Ученые впервые обнаружили линии в Google Earth в 2014 году при проведении виртуального обследования региона. В 2016 году они посетили это место. Несколько мест оказались углублениями для неудавшейся посадки деревьев. Но недалеко от деревни Боха исследователи обнаружили рисунки, не имеющие ничего общего с сельским хозяйством.

"Эти линии выделяются своим монументальным размером, своей формой (гигантская спираль, бустрофедон и маленькая яйцевидная спираль, а также некоторые части линий, относящиеся к основным мотивам) и ориентацией гигантской спирали", — говорят Отхаймеры.

Бустрофедон относится к линии, которая повторяет саму себе, сначала идя справа налево, а затем слева направо в чередующемся порядке. В некоторых древних языках, в том числе древнегреческом и этрусском, писали также в этом стиле.

Бустрофедон — способ письма, при котором направление письма чередуется в зависимости от чётности строки, то есть если первая строка пишется слева направо, то вторая — справа налево, третья — снова слева направо и т. д. Это движение напоминает движение быка с плугом на поле.

[ + – ] Схема геоглифа из пустыни Тар, Индия Фото: Live Science

Несмотря на свой размер, линии на земле довольно тонкие. Они закопаны в пустынную почву на глубину около 10 сантиметров и имеют всего от 20 до 50 см в ширину. Хотя ученые не уверены, как были сделаны линии, они могли быть образованы плугом, который тянуло тягловое животное, например верблюд.

Принимая во внимание выветривание и редкую растительность внутри и вокруг линий, исследователи подсчитали, что этим рисункам около 150 лет, а возможно, и 200 лет. Отхаймеры говорят, местность не обрабатывается, поблизости нет воды для орошения, а земля в настоящее время используется для выпаса коз и овец.

"Судя по форме линий – это не сельскохозяйственные поля", — говорят ученые. "Это определенно рисунок".

[ + – ] Спутниковые снимки частей геоглифа в пустине Тар, Индия Фото: Live Science

Самый большой из геоглифов — это гигантская спираль, покрывающая 0,13 квадратных километра, которая могла бы иметь в длину 12 км, если бы она была вытянутой в прямую линию. Рядом проходит линия в форме змеи длиной 11 км и узор в стиле бустрофедона, который состоит из 23 почти параллельных линий. Эти линии в длину 9,2 км. Рядом есть еще одна небольшая спираль и несколько невыразительных линий, что говорит о том, что когда-то геоглифы были намного больше.

[ + – ] Геоглиф практически невозможно заметить, только Google Earth помог ученым обнаружить рисунок Фото: Live Science

Внутри и вокруг линий есть девять каменных конструкций. Самая большая из них — столб высотой чуть более 1,6 м. Три из них представляют собой пирамиды из камней, четыре — это мемориальные камни с надписями, которые все еще изучаются, а три других представляют собой простые прямоугольные камни, используемые как мемориальные или указательные знаки. Последний камень — камень сати, воздвигнутый в память о вдове, бросившейся на погребальный костер своего мужа после его смерти в бою.

Сати — похоронная ритуальная традиция в индуизме, в соответствии с которой вдова подлежит сожжению вместе с её покойным супругом на специально сооружённом погребальном костре. На данный момент это явление редкое и запрещённое. Сати — прилагательное женского рода на санскрите, означающее "настоящая", "существующая", а также "правдивая", "честная".

Остается невыясненным и назначение других геоглифов по всему миру. Знаменитые линии Наска в Перу изображают птиц, кошек и других животных и изучаются современными археологами с 1920-х годов. Тем не менее, никто не знает зачем они были созданы.