Ученые обнаружили в небе странное облако "танцующих призраков"

Свое открытие исследователи сделали с помощью радиотелескопа ASKAP в рамках проекта EMU.

В своем новом исследовании ученые из Университета Западного Сиднея и Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) обнаружили странные облака электронов, окружающие галактики в глубинах космоса, пишет Phys.org.

Никогда ранее не наблюдавшиеся облака, находящиеся от нас на расстоянии около миллиарда световых лет, напоминают два танцующих призрака, которые были обнаружены с помощью радиотелескопа CSIRO ASKAP.

Открытие, опубликованное в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia (PASA) и описывающее первое экспериментальное исследование в рамках проекта EMU (Evolutionary Map of the Universe), является одним из нескольких объектов и явлений, обнаруженных в ходе глубокого поиска ученых. Проект EMU - это масштабный и очень чувствительный радиообзор неба, работа над которым началась больше десяти лет назад.

"Когда мы впервые увидели "танцующих призраков", мы понятия не имели, что это такое. После нескольких недель работы мы выяснили, что обнаружили две родительские галактики на расстоянии около миллиарда световых лет. В их центрах находятся две сверхмассивные черные дыры, извергающие струи электронов, которые затем искривляются в гротескные формы межгалактическим ветром", — рассказал Рэй Норрис из Университета Западного Сиднея и (CSIRO).

Однако новые открытия всегда поднимают новые вопросы, и это ничем не отличается. Эксперты все еще не знают, откуда дует ветер и что вызывает потоки радиоизлучения.

"Вероятно, потребуется еще много наблюдений и моделирования, прежде чем мы найдем ответы на эти вопросы", — заключил профессор Норрис.