Учені помітили в небі дивну хмару "привидів, які танцюють"

Своє відкриття дослідники зробили за допомогою радіотелескопу ASKAP у рамках проєкту EMU.

У своєму новому дослідженні вчені з Університету Західного Сіднея і Державного об'єднання наукових і прикладних досліджень (CSIRO) знайшли дивні хмари електронів, що оточують галактики в глибинах космосу, пише Phys.org.

Ніколи раніше не спостерігані хмари, що знаходяться від нас на відстані майже мільярд світлових років, нагадують дві примари, що танцюють, які були помічені за допомогою радіотелескопу CSIRO ASKAP.

Відкриття, опубліковане в журналі Publications of the Astronomical Society of Australia (PASA) й описує перше експериментальне дослідження в рамках проєкту EMU (Evolutionary Map of the Universe), є одним із декількох об'єктів і явищ, знайдених у процесі глибокого пошуку вчених. Проєкт EMU — це масштабний і дуже чутливий радіоогляд неба, робота над яким почалася понад десять років тому.

"Коли ми вперше побачили "привидів, які танцюють", ми й гадки не мали, що це таке. Після декількох тижнів роботи ми з'ясували, що знайшли дві батьківські галактики на відстані майже мільярд світлових років. В їхніх центрах знаходяться дві надмасивні чорні діри, які викидають потоки електронів, які потім викривляються в гротескні форми міжгалактичним вітром", — розповів Рей Норріс з Університету Західного Сіднея і (CSIRO).

Однак нові відкриття завжди порушують нові питання, і це нічим не відрізняється. Експерти все ще не знають, звідки дме вітер і що викликає потоки радіовипромінювання.

"Ймовірно, буде потрібно ще багато спостережень і моделювання, перш ніж ми знайдемо відповіді на ці питання", — сказав на завершення професор Норріс.