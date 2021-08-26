Путеводитель для туристов. Планетолог назвал пять самых впечатляющих мест в Солнечной системе

Ученый составил список захватывающих геологических объектов на четырех планетах и одном спутнике.

Профессор планетных наук о Земле в Открытом университете Дэвид Ротери собрал пять самых удивительных геологических объектов в Солнечной системе, на которые стоит посмотреть будущим космическим туристам, пишет Conversation.

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"В других мирах существует так много геологических объектов, которые могут не только удивлять, но и показать в перспективе процессы на нашей собственной планете", – говорит Ротери.

Ученый назвал пять геологических структур Солнечной системы, которые впечатляют больше всего.

Величайший каньон

[ + – ] Долина Маринер на топографическом изображении (слева), а также снимок сделанный станцией ЕКА Mars Express. Фото: Google Earth and NASA/USGS/ESA/DLR/FU Berlin

Гигантская система каньонов на Марсе Долина Маринер простирается на 3 тыс. км в длину, на сотни километров в ширину и уходит до 8 км в глубину.

"Если бы вам посчастливилось оказаться на одном краю каньона, то его противоположный край был бы далеко за горизонтом", – пишет планетолог.

Вероятно, каньон на Марсе возник, когда соседний вулканический регион Тарсис начал подниматься вверх, заливая все вокруг очень жидкой лавой.

Горы Венеры

[ + – ] Складчатые горы на Венереслева, а справа вид на Аппалачи. Фото: NASA/JPL

Венера почти такого же размера, массы и плотности, что и Земля. Поэтому геологи уже долгое время ломают голову над тем, почему планете не хватает тектоники плит земного типа, а также почему на Венере так мало активных вулканов. Как планета отводит тепло?

"Меня обнадеживает то, что по крайней мере некоторые аспекты геологии Венеры кажутся знакомыми", – отмечает ученый.

Одной из таких особенностей является северная окраина высокогорья под названием Овда Реги, которая выглядит знакомо. В этом месте на Венера располагаются складчатые горы, такие как Аппалачи на Земле. На нашей планете складчатые горы появились в результате столкновения континентов.

Равнина Жары

[ + – ] Большая часть бассейна Меркурия, его дно покрыто тусклой оранжевой лавой. Более яркие оранжевые пятна - это остатки взрывных извержений. Фото: NASA/JHUAPL/CIW

Самый большой ударный бассейн на Меркурии называется Равнина Жары, его диаметр составляет 1550 км. Он был сформирован в результате удара крупного астероида около 3,5 млрд лет назад, и вскоре после этого его дно заполнила лава вулкана, который оказался внутри бассейна.

После этого серия взрывных извержений пробила дыры глубиной в километры в затвердевшей лаве у края бассейна, именно там лавовая шапка была самой тонкой.

"Взрывные извержения вызваны силой расширяющегося газа и удивительны для Меркурия, близость которого к Солнцу, должна была исключить подобные явления. Дело в том, что температура на планете заставила бы вскипеть любые летучие вещества", – говорит Ротери.

Ученые полагают, что на самом деле произошло несколько взрывных извержений в разное время. Это означает, что газообразующие летучие материалы, неоднократно присутствовали в магмах Меркурия. Отмечается, что состав летучих веществ, судя по всему, останется загадкой до начала работы миссии ЕКА BepiColombo в 2026 году.

Высокие скалы

[ + – ] Снимок сделан "Вояджером-2" во время пролета в 1986 году. Фото: NASA/JPL

На Земле скалы представляют собой самые большие участки породы, лишенные почвы или растительности. Скалы – это лучшее место на Земле для поиска окаменелостей.

Скальная гряда под названием Уступ Вероны располагается на Миранде (луна Урана) и тянется на внушительные 7 километров. Ее часто называют самой высокой скалой в Солнечной системе. Некоторые эксперты даже утверждают, что если упасть с вершины Уступа Вероны, то лететь вниз придется около 12 минут.

"Но это чушь, потому что Уступ Вероны совсем не вертикален. Единственные имеющиеся изображения, сделанные аппаратом "Вояджер-2", бесспорно впечатляют. Снимки указывают на то, что это геологический разлом, в котором один блок ледяной коры Миранды, съехал вниз по соседнему блоку", – говорит планетолог.

Он подчеркивает, что угол обзора может быть обманчивым, поэтому невозможно определить наверняка крутизну склона. Вероятно, угол наклона составляет менее 45 градусов.

"Если вы споткнетесь на вершине, то скорее всего, даже не сможете съехать по склону вниз. Известно, что при дневной температуре на Миранде – 170 ° C водяной лед становится совсем не скользким", – подытожил ученый.

Береговая линия Титана

[ + – ] Слева: береговая линия на Титане с долинами, затопленными морем жидкого метана. Справа: полуостров Мусандам, Аравия, где прибрежные долины также затоплены, но соленым морем. Фото: NASA/JPL-Caltech/ASI/Cornell and Expedition 63, International Space Station (ISS)

Захватывающая береговая линия, похожая на земную, находится на самом большом спутнике Сатурна, Титане.

"В этой впадине находится море жидкого метана под названием Море Лигеи", – говорит планетолог.

Долины, образованные метановыми реками, впадающими в море, возможно, были затоплены с повышением уровня моря. Сложная изрезанная береговая линия сильно напоминает оманский полуостров Мусандам, расположенный на южной стороне Ормузского пролива. Там кора была деформирована из-за столкновений между материками.

"Произошло ли нечто подобное на Титане? Мы пока не знаем", – говорит ученый.