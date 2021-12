Между анчоусом и свиньей. Ученые назвали место человека в пищевой цепочке

В отличие от распространенного мнения, люди не являются сверххищниками наравне с белыми акулами или львами.

Львы, серые волки и белые акулы являются сверххищниками, чья диета почти полностью состоит из мяса за исключением редких случаев. У этих животных нет естественных врагов в природе, кроме человека. Таким образом, могут ли люди находиться на вершине пищевой цепочки?

По словам ученых, ответ на этот вопрос зависит от самого определения "хищник". В частности, убивает ли хищник ради еды или просто для забавы, а также имеют большое значение временные рамки, пишет LiveScience.

"Место человека в пищевой цепочке зависит не от того, кто ест нас или кого мы убиваем. Оно полностью основано на том, что люди едят", – говорит морской эколог из Французского научно-исследовательского института эксплуатации моря (IFREMER) Сильвен Бономмо.

Исходя из этого, ответ будет отрицательным – люди не являются сверххищниками, потому что мы не едим все то, что убиваем, отмечает исследователь.

Бономмо со своей командой решил четко определить реальное место человека в пищевой цепочке, которое также называют трофический уровень. Этот "рейтинг" обычно имеет шкалу от 1 до 5. Растения и другие организмы, получающие энергию от солнца, относятся к первому уровню, в это же время, травоядные животные находятся на втором уровне. На третьем уровне находятся виды, которые едят только травоядных, а виды четвертого уровня едят лишь плотоядных с третьего уровня и так далее.

Виды, чей рацион затрагивает сразу несколько трофических уровней, например, всеядные животные, оцениваются по среднему трофическому уровню того, что они едят и еще плюс один. Например, животное в чей рацион входит 50% растений и 50% травоядных, будет всеядным с уровнем 2,5.

В своем исследовании ученые использовали данные ООН о том, какие продукты питания потребляют люди во всем мире. Затем эксперты присвоили трофический уровень каждой еде из составленного списка. Как оказалось, люди получают 80% ежедневных калорий из растений и 20% из мяса и рыбы.

"Согласно подсчетам, средний трофический уровень человека находится на отметке 2,21, это нечто среднее между анчоусами и свиньями", – пишут авторы исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В это же время, трофические уровни людей могут разниться. Например, в Бурунди растения составляют 96,7% рациона местных жителей, а значит трофический уровень страны был бы на отметке 2,04. В Исландии, где 50% ежедневной диеты составляет мясо, трофический уровень составлял 2,57.

Несомненно люди несут намного большую опасность для других видов, чем анчоусы или свиньи. Часть экспертов придерживается мнения о том, что давление людей на другие виды делает Homo Sapiens "суперхищниками". Такой термин был предложен с учетом того, насколько быстро люди уничтожают другие виды на планете.

В другом исследовании ученые из Университета Виктории в Канаде сравнили людей-охотников и рыболовов с другими наземными и морскими хищниками. Как оказалось, люди убивали в 14 раз чаще, чем другие хищники на Земле.

Но Сильвен Бономмо не согласен с тем, чтобы называть людей "суперхищниками". Все хищники на планете имеют одну основную черту – они едят то, что убивают.

"Я думаю, что многие путают убийство и хищничество – поедание плоти жертвы", – отметил Бономмо.

Чаще всего люди не убивают диких животных ради еды. Например, основной причиной сокращения популяции львов – это потеря среды обитания и столкновения с людьми, которые хотят устранить опасность. Также люди, занимающиеся рыболовством в Мировом океане, выбрасывают от 10% до 20% общего улова в качестве прилова. По данным Министерства торговли США, эти случайно пойманные в сети животные часто получают травмы или умирают.

Поэтому авторы исследования предлагают другой термин для обозначения роли человека – "суперпотребитель".

Также предполагается, что люди, вероятно, были высшими хищниками, которые питались преимущественно мясом от 2,6 до 12 тыс. лет назад в эпоху плейстоцена. Благодаря этому, современные люди все еще имеют много физиологических сходств с плотоядными видами. Например, очень высокая кислотность желудочного сока, который расщепляет белки и убивает вредные бактерии, а также высокое содержание жира в организме, что свойственно всем плотоядным.

Но позже люди отошли от своей мясной диеты, и ученые считают, что это произошло из-за исчезновения крупных животных, например, шерстистых мамонтов. В тоже время люди начали создавать технологии, которые позволяли им потреблять больше растительной еды, таких как каменные орудия для обработки зерна.

"Из всего вышеперечисленного не обязательно следует, что люди были плотоядным видом, поэтому должны находиться на вершине пищевой цепочки. Однако наша любовь к мясу все же имеет прямое отношение к плотоядному прошлому в эпоху плейстоцена", – подытожили ученые.