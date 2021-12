Выходные начнутся с магнитной бури: взорвавшийся на Солнце протуберанец зацепит Землю

В NASA предупреждают о потенциальной магнитной буре, которая может достичь Земли уже на этих выходных. Об этом сообщает Express Daily.

Космическое агентство сообщает, что на этой неделе на Солнце произошел выброс корональной массы (CME), который ударит по Земле в субботу, 11 декабря.

Эксперты говорят, что причиной выброса стал протуберанец – большой газообразный элемент, который возвышается над поверхностью Солнца, и часто принимает форму петли. Оба края петли уходят в фотосферу Солнца, плазма в протуберанце обычно в сотню раз ярче и плотнее корональной плазмы.

Обычно протуберанцы формируются за один день и могут сохраняться в короне Солнца на протяжении нескольких месяцев, простираясь на сотни тысяч километров в космос. Некоторые петли распадаются и вызывают выбросы корональной массы.

Our #Sun grazes us again! NASA predictions show a recent filament eruption looks to deliver a glancing blow to the south of Earth by late Dec 11. Expect a mild disturbance, but #aurora is possible at high latitudes with sporadic amateur radio & #GPS issues on Earth's nightside. pic.twitter.com/0YiU7CXHrH