Вихідні почнуться з магнітної бурі: протуберанець, що вибухнув на Сонці, зачепить Землю

У NASA попереджають про потенційну магнітну бурю, яка може досягти Землі вже на цих вихідних. Про це повідомляє Express Daily.

Космічне агентство повідомляє, що цього тижня на Сонці стався викид корональної маси (CME), який ударить по землі в суботу, 11 грудня.

Експерти кажуть, що причиною викиду став протуберанець – великий газоподібний елемент, який височіє над поверхнею Сонця і часто набуває форми петлі. Обидва краї петлі йдуть у фотосферу Сонця, плазма в протуберанці зазвичай у сотню разів яскравіша та щільніша за корональну плазму.

Зазвичай протуберанці формуються за один день і можуть зберігатися в короні Сонця протягом декількох місяців, простягаючись на сотні тисяч кілометрів у космос. Деякі петлі розпадаються та викликають викиди корональної маси.

Our #Sun grazes us again! NASA predictions show a recent filament eruption looks to deliver a glancing blow to the south of Earth by late Dec 11. Expect a mild disturbance, but #aurora is possible at high latitudes with sporadic amateur radio & #GPS issues on Earth's nightside. pic.twitter.com/0YiU7CXHrH