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Проблемы с либидо: эксперты рассказали, как повысить сексуальное влечение

Юлия Чайка
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Секс — является неотъемлемой частью жизни почти каждого человека, поэтому не удивительно, что низкое либидо может вызвать у многих волнение, но придерживаясь нескольких советов, проблему можно решить.

Низкое сексуальное влечение или низкое либидо — это то, что может повлиять на людей на любом этапе жизни. Когда между партнерами наблюдается несоответствие в сексуальном влечении, это может создать напряжение в отношениях, пишет Medical News Today.

Причем факторов, влияющих на снижение либидо существует большое количество, следи которых особенно стоит выделить:

  • возраст;
  • менопауза;
  • антидепрессанты;
  • депрессия;
  • низкий уровень тестостерона;
  • стресс;
  • проблемы в отношениях;
  • неудовлетворенность в сексе;
  • прием препаратов, влияющих на либидо, например, противозачаточные.
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факторов, влияющих на снижение либидо существует большое количество

Важно отметить, что стандартизированного медицинского определения того, что считается высоким или низким половым влечением — нет. Существует широкий диапазон сексуальных интересов, которые считаются нормальными. И оценка наличия проблемы зависит от того, как вы сами интерпретируете что есть для вас нормальным, а что нет.

То, что сексуальное влечение меняется в течение жизни — абсолютно нормально, но вести здоровую сексуальную жизнь в любом возрасте возможно, если придерживаться нескольких советов.

Исключите проблемы со здоровьем

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Если вас волнует сниженное либидо, вы можете обсудить это с вашим лечащим врачом

Если вас волнует сниженное либидо, вы можете обсудить это с вашим лечащим врачом. Он поможет выяснить, есть ли у вас проблемы со здоровьем, которые могут повлиять на уровень либидо.

Если вы испытываете во время секса боль, тогда обратиться к врачу нужно обязательно, так как, возможно, у вас есть какое-то заболевание. У мужчин низкое половое влечение может быть связано с низким уровнем тестостерона. У женщин — с гормональными изменениями, происходящими во время менопаузы или после рождения ребенка, а также грудного вскармливания.

Снимайте стресс

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Внесение изменений в ваш образ жизни, которые способны уменьшить количество стресса, могут помочь и поднять либидо. Так, например, попробуйте записаться на массаж

При решении проблемы низкого либидо важно контролировать уровень стресса, ведь когда мы спокойны и беззаботны, наслаждаться сексом намного легче.

Внесение изменений в ваш образ жизни, которые способны уменьшить количество стресса, могут помочь и поднять либидо. Так, например, попробуйте записаться на массаж, занимайтесь достаточным количеством физических упражнений и медитациями.

Больше общайтесь с партнером

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Если у вас низкое сексуальное влечение, очень важно не только поддерживать общение с вашим партнером, но и не стесняться делиться тем, что вас волнует

Если у вас низкое сексуальное влечение, очень важно не только поддерживать общение с вашим партнером, но и не стесняться делиться тем, что вас волнует.

Чем больше вы будете открыты друг перед другом, тем проще вы сможете разрешить любой конфликт или стресс в отношениях. Старайтесь побольше уделять внимание друг другу, делится переживаниями, сексуальными фантазиями, но и не бойтесь указать на то, что вам не нравится и что вы хотели бы изменить.

Выделяйте время для свиданий

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Планирование свиданий и качественного совместного времяпрепровождения может помочь вам вспомнить, почему вы друг друга привлекли и начали отношения

В долгосрочных отношениях легко забыть выделить время для поддержания романтики. Поэтому планирование свиданий и качественного совместного времяпрепровождения может помочь вам вспомнить, почему вы друг друга привлекли и начали отношения.

Боритесь с тревогой

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Есть много вещей, которые могут помочь справиться с тревогой и улучшить психическое здоровье человека, в том числе здоровый сон, любимое хобби, регулярные физические упражнения, питание и т.д

Высокий уровень тревожности является распространенным препятствием для сексуального влечения. Люди с напряженным графиком работы, обязанностями по дому или другими жизненными стрессами могут чувствовать усталость и, как следствие, иметь низкое половое возбуждение. Беспокойство и стресс также могут затруднить возникновение или поддержание эрекции.

Есть много вещей, которые могут помочь справиться с тревогой и улучшить психическое здоровье человека, в том числе здоровый сон, любимое хобби, регулярные физические упражнения, питание, работа над улучшением отношений, а также помощь психолога.

Не забывайте о прелюдиях

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Пренебрегать прелюдиями — плохая идея, если вы хотите заняться качественным и максимально приятным сексом

Нет никаких сомнений в том, что "быстрый секс" может быть возбуждающим, захватывающим и удовлетворяющим. Хорошо, когда страсть берет верх над всеми мыслями. Тем не менее, большинство женщин согласятся с тем, что лучшие сексуальные контакты происходят, когда мужчина знает и понимает важность прелюдий.

Прелюдия служит физической и эмоциональной цели, помогая человеку подготовить разум и тело к сексу. Многие люди, особенно женщины нуждаются в поцелуях, объятиях, ласках, и секс-игрушках. Поэтому пренебрегать этим желанием — плохая идея, если вы хотите заняться качественным и максимально приятным сексом.