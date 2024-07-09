Убийца либидо и уничтожитель мышц: ученые развеяли 4 популярных мифа о голодании

Голодание уже давно является научно подтвержденным и популярным методом борьбы с лишним весом, однако за это время оно успело обрасти пугающими и фантастическими утверждениями. Именно их и решили проверить на прочность ученые в своей последней научной работе.

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Недавнее исследование Чикагского университета Иллинойса прояснило безопасность и эффективность прерывистого голодания, рассмотрев и опровергнув несколько широко распространенных мифов. Научная работа ученых была посвящена четырем основным опасениям, которым подвержены люди, практикующие такой метод снижения веса: ухудшению качества питания, развитию расстройств пищевого поведения, потере сухой мышечной массы и влиянию голодания на половые гормоны. О том, насколько обоснованными оказались эти утверждения после проверки на прочность наукой, пишет SciTechDaily.

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Прерывистое голодание, включающее чередование дней голодания и ограничение приема пищи по времени, завоевало популярность как метод снижения веса. Несмотря на растущее применение, сохраняются опасения по поводу его возможных негативных эффектов. Исследование, опубликованное в журнале Nature Reviews Endocrinology и проведенное под руководством Кристы Варади, профессора кинезиологии и питания, выявило, что эти опасения вовсе не имеют научного обоснования.

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Ключевые выводы данной научной работы ученых включили в себя следующие важные открытия и утверждения по поводу обоснованности этих распространенных страхов:

Влияние на качество питания. Клинические исследования показали, что прерывистое голодание вовсе не ухудшает качество питания. При правильном подходе основные компоненты рациона, такие как сахар, насыщенные жиры, холестерин, клетчатка, натрий и кофеин, остаются неизменными независимо от того, соблюдают люди голодание или нет. Аналогично, пропорции потребления углеводов, белков и жиров существенно не меняются.

Клинические исследования показали, что прерывистое голодание вовсе не ухудшает качество питания. При правильном подходе основные компоненты рациона, такие как сахар, насыщенные жиры, холестерин, клетчатка, натрий и кофеин, остаются неизменными независимо от того, соблюдают люди голодание или нет. Аналогично, пропорции потребления углеводов, белков и жиров существенно не меняются. Развитие расстройств пищевого поведения. Вопреки подобным распространенным опасениям, прерывистое голодание не приводит к расстройствам пищевого поведения, утверждают авторы. Однако людям с уже имеющимися расстройствами пищевого поведения в анамнезе следует избегать голодания. Исследования также советуют с осторожностью относиться к голоданию подросткам, уже страдающим ожирением, из-за повышенного риска развития расстройств пищевого поведения.

Вопреки подобным распространенным опасениям, прерывистое голодание не приводит к расстройствам пищевого поведения, утверждают авторы. Однако людям с уже имеющимися расстройствами пищевого поведения в анамнезе следует избегать голодания. Исследования также советуют с осторожностью относиться к голоданию подросткам, уже страдающим ожирением, из-за повышенного риска развития расстройств пищевого поведения. Уменьшение мышечной массы. Исследования не выявили существенной разницы в потере сухой мышечной массы между теми, кто худеет с помощью прерывистого голодания, и теми, кто худеет с помощью других диет. Для поддержания мышечной массы во время похудения достаточно прибегать к тренировкам на сопротивление и повысить потребление белка, утверждают ученые.

Исследования не выявили существенной разницы в потере сухой мышечной массы между теми, кто худеет с помощью прерывистого голодания, и теми, кто худеет с помощью других диет. Для поддержания мышечной массы во время похудения достаточно прибегать к тренировкам на сопротивление и повысить потребление белка, утверждают ученые. Влияние на половые гормоны. Опасения по поводу влияния голодания на половые гормоны также оказались беспочвенны, заключили авторы научной работы. Их исследования не выявили значительных изменений в уровнях эстрогена, тестостерона и других гормонов, что указало на то, что прерывистое голодание не проявляло негативного влияния на фертильность и либидо.

Опасения по поводу влияния голодания на половые гормоны также оказались беспочвенны, заключили авторы научной работы. Их исследования не выявили значительных изменений в уровнях эстрогена, тестостерона и других гормонов, что указало на то, что прерывистое голодание не проявляло негативного влияния на фертильность и либидо. Прерывистое голодание научно подтвердило свою безопасность и эффективность в качестве стратегии снижения веса, считают авторы исследования, развеявшего распространенные мифы с помощью достоверных клинических данных.

В дополнение к их выводам о прерывистом голодании существует еще множество научных работ, подтверждающих его пользу. Например, расширенный обзор, опубликованный в журнале Annual Review of Nutrition, утверждает, что прерывистое голодание может привести к снижению массы тела на 3-8% в течение всего 3-24 недель. Такая потеря веса, как правило, более значительна по сравнению с традиционными диетами, ограничивающими калории. Кроме того, его авторами было доказано, что прерывистое голодание улучшает показатели метаболического здоровья, включая снижение уровня инсулина на 20-31 % и уровня глюкозы в крови на 3-6 %. Эти улучшения укрепляют и повышают эффективность общей регуляции глюкозы и показатели чувствительности организма к инсулину.

Однако тем, кто заинтересован в дальнейшем изучении прерывистого голодания, необходимо сначала проконсультироваться с медицинскими специалистами, особенно людям с уже существующими заболеваниями. Хотя широкая исследовательская база продолжает подтверждать его безопасность и эффективность, индивидуальный подход, особенности организма и профессиональная помощь должны стоять во главе подобных практик.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.