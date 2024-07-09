Вбивця лібідо і знищувач м'язів: учені розвіяли 4 популярні міфи про голодування

Голодування вже давно є науково підтвердженим і популярним методом боротьби із зайвою вагою, проте за цей час воно встигло обрости лякаючими та фантастичними твердженнями. Саме їх і вирішили перевірити на міцність вчені у своїй останній науковій роботі.

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Нещодавнє дослідження Чиказького університету Іллінойсу прояснило безпеку та ефективність переривчастого голодування, розглянувши і спростувавши кілька широко поширених міфів. Наукова робота вчених була присвячена чотирьом основним побоюванням, на які наражаються люди, що практикують такий метод зниження ваги: погіршенню якості харчування, розвитку розладів харчової поведінки, втраті сухої м'язової маси і впливу голодування на статеві гормони. Про те, наскільки обґрунтованими виявилися ці твердження після перевірки на міцність наукою, пише SciTechDaily.

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Переривчасте голодування, що включає чергування днів голодування і обмеження прийому їжі за часом, завоювало популярність як метод зниження ваги. Незважаючи на зростаюче застосування, зберігаються побоювання з приводу його можливих негативних ефектів. Дослідження, опубліковане в журналі Nature Reviews Endocrinology і проведене під керівництвом Крісти Вараді, професора кінезіології та харчування, виявило, що ці побоювання зовсім не мають наукового обґрунтування.

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Ключові висновки цієї наукової роботи вчених містили в собі такі важливі відкриття і твердження з приводу обґрунтованості цих поширених страхів:

Вплив на якість харчування. Клінічні дослідження показали, що переривчасте голодування зовсім не погіршує якість харчування. За правильного підходу основні компоненти раціону, такі як цукор, насичені жири, холестерин, клітковина, натрій і кофеїн, залишаються незмінними незалежно від того, дотримуються люди голодування чи ні. Аналогічно, пропорції споживання вуглеводів, білків і жирів істотно не змінюються.

Клінічні дослідження показали, що переривчасте голодування зовсім не погіршує якість харчування. За правильного підходу основні компоненти раціону, такі як цукор, насичені жири, холестерин, клітковина, натрій і кофеїн, залишаються незмінними незалежно від того, дотримуються люди голодування чи ні. Аналогічно, пропорції споживання вуглеводів, білків і жирів істотно не змінюються. Розвиток розладів харчової поведінки. Всупереч подібним поширеним побоюванням, переривчасте голодування не призводить до розладів харчової поведінки, стверджують автори. Однак людям з уже наявними розладами харчової поведінки в анамнезі слід уникати голодування. Дослідження також радять з обережністю ставитися до голодування підліткам, які вже страждають на ожиріння, через підвищений ризик розвитку розладів харчової поведінки.

Всупереч подібним поширеним побоюванням, переривчасте голодування не призводить до розладів харчової поведінки, стверджують автори. Однак людям з уже наявними розладами харчової поведінки в анамнезі слід уникати голодування. Дослідження також радять з обережністю ставитися до голодування підліткам, які вже страждають на ожиріння, через підвищений ризик розвитку розладів харчової поведінки. Зменшення м'язової маси. Дослідження не виявили суттєвої різниці у втраті сухої м'язової маси між тими, хто худне за допомогою переривчастого голодування, і тими, хто худне за допомогою інших дієт. Для підтримки м'язової маси під час схуднення достатньо вдаватися до тренувань на опір і підвищити споживання білка, стверджують учені.

Дослідження не виявили суттєвої різниці у втраті сухої м'язової маси між тими, хто худне за допомогою переривчастого голодування, і тими, хто худне за допомогою інших дієт. Для підтримки м'язової маси під час схуднення достатньо вдаватися до тренувань на опір і підвищити споживання білка, стверджують учені. Вплив на статеві гормони. Побоювання з приводу впливу голодування на статеві гормони також виявилися безпідставними, зробили висновок автори наукової роботи. Їхні дослідження не виявили значних змін у рівнях естрогену, тестостерону та інших гормонів, що вказало на те, що переривчасте голодування не виявляло негативного впливу на фертильність і лібідо.

Побоювання з приводу впливу голодування на статеві гормони також виявилися безпідставними, зробили висновок автори наукової роботи. Їхні дослідження не виявили значних змін у рівнях естрогену, тестостерону та інших гормонів, що вказало на те, що переривчасте голодування не виявляло негативного впливу на фертильність і лібідо. Переривчасте голодування науково підтвердило свою безпеку та ефективність як стратегію зниження ваги, вважають автори дослідження, що розвіяло поширені міфи за допомогою достовірних клінічних даних.

На додаток до їхніх висновків про переривчасте голодування існує ще безліч наукових робіт, що підтверджують його користь. Наприклад, розширений огляд, опублікований у журналі Annual Review of Nutrition, стверджує, що переривчасте голодування може призвести до зниження маси тіла на 3-8% протягом лише 3-24 тижнів. Така втрата ваги, як правило, більш значна порівняно з традиційними дієтами, що обмежують калорії. Крім того, його авторами було доведено, що переривчасте голодування покращує показники метаболічного здоров'я, включно зі зниженням рівня інсуліну на 20-31 % і рівня глюкози в крові на 3-6 %. Ці поліпшення зміцнюють і підвищують ефективність загальної регуляції глюкози та показники чутливості організму до інсуліну.

Однак тим, хто зацікавлений у подальшому вивченні переривчастого голодування, треба спершу проконсультуватися з медичними фахівцями, особливо людям з уже наявними захворюваннями. Хоча широка дослідницька база продовжує підтверджувати його безпеку та ефективність, індивідуальний підхід, особливості організму та професійна допомога мають стояти на чолі подібних практик.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.