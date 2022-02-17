Проблеми з лібідо: експерти розповіли, як підвищити сексуальний потяг

Секс є невід'ємною частиною життя майже кожної людини, тому не дивно, що низьке лібідо може викликати у багатьох хвилювання, але дотримуючись кількох порад, проблему можна вирішити.

Низький сексуальний потяг або низьке лібідо — це те, що може вплинути на людей на будь-якому етапі життя. Коли між партнерами спостерігається невідповідність у сексуальному потягу, це може створити напругу в стосунках, пише Medical News Today.

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Причому факторів, що впливають на зниження лібідо, існує велика кількість, сліди яких особливо варто виділити:

вік;

менопауза;

антидепресанти;

депресія;

низький рівень тестостерону;

стрес;

проблеми в стосунках;

незадоволеність у сексі;

прийом препаратів, що впливають на лібідо, наприклад, протизаплідні.

[ + – ] Факторів, що впливають на зниження лібідо, існує велика кількість

Важливо зазначити, що стандартизованого медичного визначення того, що вважається високим чи низьким статевим потягом, — немає. Існує широкий діапазон сексуальних інтересів, які вважаються нормальними. Й оцінка наявності проблеми залежить від того, як ви самі інтерпретуєте, що є для вас нормальним, а що ні.

Те, що сексуальний потяг змінюється протягом життя — абсолютно нормально, але вести здорове сексуальне життя в будь-якому віці можливо, якщо дотримуватися кількох порад.

Розв'яжіть проблеми зі здоров'ям

[ + – ] Якщо вас хвилює знижене лібідо, ви можете обговорити це з вашим лікарем.

Якщо вас хвилює знижене лібідо, ви можете обговорити це з вашим лікарем. Він допоможе з'ясувати, чи є у вас проблеми зі здоров'ям, які можуть вплинути на рівень лібідо.

Якщо ви відчуваєте під час сексу біль, тоді звернутися до лікаря потрібно обов'язково, тому що, можливо, у вас є якесь захворювання. У чоловіків низький статевий потяг може бути пов'язаний з низьким рівнем тестостерону. У жінок — з гормональними змінами, що відбуваються під час менопаузи або після народження дитини, а також грудного вигодовування.

Знімайте стрес

[ + – ] Внесення змін до вашого способу життя, які здатні зменшити кількість стресу, можуть допомогти і підняти лібідо. Так, наприклад, спробуйте записатися на масаж

У процесі вирішення проблеми низького лібідо важливо контролювати рівень стресу, адже коли ми спокійні та безтурботні, насолоджуватися сексом набагато легше.

Внесення змін до вашого способу життя, які здатні зменшити кількість стресу, можуть допомогти і підняти лібідо. Так, наприклад, спробуйте записатися на масаж, займайтеся достатньою кількістю фізичних вправ і медитаціями.

Більше спілкуйтеся з партнером

[ + – ] Якщо у вас низький сексуальний потяг, дуже важливо не тільки підтримувати спілкування з вашим партнером, але й не соромитися ділитися тим, що хвилює вас.

Якщо у вас низький сексуальний потяг, дуже важливо не тільки підтримувати спілкування з вашим партнером, але й не соромитися ділитися тим, що хвилює вас.

Чим більше ви будете відкриті одне перед одним, тим простіше ви зможете вирішити будь-який конфлікт чи стрес у стосунках. Намагайтеся більше приділяти увагу одне одному, ділиться переживаннями, сексуальними фантазіями, але й не бійтеся вказати на те, що вам не подобається і що ви хотіли б змінити.

Виділяйте час для побачень

[ + – ] Планування побачень і якісного спільного проведення часу може допомогти вам згадати, чому ви одне одного привабили та розпочали стосунки

У довгострокових стосунках легко забути виділити час підтримки романтики. Тому планування побачень і якісного спільного проведення часу може допомогти вам згадати, чому ви одне одного привабили та розпочали стосунки.

Боріться з тривогою

[ + – ] Є багато речей, які можуть допомогти впоратися з тривогою та покращити психічне здоров'я людини, зокрема здоровий сон, улюблене хобі, регулярні фізичні вправи, харчування тощо

Високий рівень тривожності є поширеною перешкодою сексуального потягу. Люди з напруженим графіком роботи, обов'язками по дому або іншими життєвими стресами можуть відчувати втому і, як наслідок, мати низьке статеве збудження. Занепокоєння і стрес також можуть ускладнити виникнення або підтримання ерекції.

Є багато речей, які можуть допомогти впоратися з тривогою та покращити психічне здоров'я людини, зокрема здоровий сон, улюблене хобі, регулярні фізичні вправи, харчування, робота над покращенням стосунків, а також допомога психолога.

Не забувайте про прелюдії

[ + – ] Нехтувати прелюдіями — погана ідея, якщо ви хочете зайнятися якісним і максимально приємним сексом

Немає жодних сумнівів у тому, що "швидкий секс" може бути збуджувальним, захопливим і задовольняючим. Добре, коли пристрасть бере гору над усіма думками. Тим не менш, більшість жінок погодяться з тим, що найкращі сексуальні контакти відбуваються, коли чоловік знає і розуміє важливість прелюдій.

Прелюдія слугує фізичною та емоційною метою, допомагаючи людині підготувати розум і тіло до сексу. Багато людей, особливо жінки потребують поцілунків, обіймів, пестощів, і секс-іграшок. Тому нехтувати цим бажанням — погана ідея, якщо ви хочете зайнятися якісним і максимально приємним сексом.