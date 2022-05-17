Ученые называли 4 обыденные вещи, которые наука не может объяснить

С каждым годом наука развивается все быстрее и быстрее, однако в нашей ежедневной жизни есть такие простые вещи, которые, к сожалению, все еще остаются загадкой.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Наука играет важную роль в нашей жизни. Она не только облегчает наше существование, двигая прогресс вперед, но и развивает критическое мышление. Однако, к сожалению, наука не знает всего и некоторые вещи, которые она не может объяснить, довольно обыденны, пишет IFLS.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Ученые представили 4 вещи, с которыми вы почти наверняка сталкивались в повседневной жизни, но они бросают вызов науке.

1. Как работает парацетамол?

[ + – ] Ученые знают, что парацетамол работает, но не знают, как и почему

Парацетамол, в некоторых западных странах известен под названием ацетаминофен, настолько распространен в качестве обезболивающего, что вы, вероятно, никогда не задавались вопросом, как он работает. На самом деле этого никто не знает. Другими словами: ученые знают, что он работает, но не знают, как и почему.

Однако есть несколько гипотез. Наиболее распространенное объяснение, которое вам, скорее всего, даст врач, заключается в том, что он может блокировать простагландины, нейромедиаторы (биологически активные химические вещества) в мозге, которые дают нам знать, что мы испытываем боль.

Также есть некоторые доказательства того, что парацетамол влияет на уровень серотонина. В то время как серотонин обычно считается "гормоном счастья", регулирующим аффективные расстройства и помогающим нам чувствовать себя менее тревожно и подавленно, на самом деле он играет важную роль в целом ряде вещей, включая сон, регулирование температуры тела, секс и боль.

Однако, если серотонин является ключом к успеху парацетамола, то это вызывает больше вопросов, чем ответов.

2. Зачем люди зевают?

[ + – ] Мы постоянно зеваем: когда устали, когда только что проснулись, когда нам скучно или когда мы собираемся начать что-то новое

Мы постоянно зеваем: когда устали, когда только что проснулись, когда нам скучно или когда мы собираемся начать что-то новое. Но почему люди это делают?

Возможно, вы слышали, что это делается для повышения уровня кислорода в нашей крови и поддержания бдительности, однако эта идея была развенчана еще в 1987 году.

Более современная идея заключается в том, что движение и поток воздуха охлаждают наш мозг, препятствуя засыпанию.

"Когда температура нашего тела выше, мы чувствуем себя более усталыми и сонными. Вполне возможно, что вечерняя зевота вызвана попыткой противостоять наступлению сна, поэтому мы зеваем ночью, пытаясь сохранить состояние бодрости", — объяснил психолог Эндрю Гэллап из Нью-йоркского политехнического института.

Однако, возможно, зевота вообще не имеет физического эффекта. Другая теория гласит, что это скорее психосоциальное явление. Есть некоторые исследования, подтверждающие это. Визуализация мозга показала ученым всплески в зонах сопереживания и социальной активности у людей, наблюдающих за тем, как кто-то зевает, и мы, похоже, чаще "ловим" зевоту от знакомых людей, чем от незнакомцев.

Итак, зеваем ли мы по психологическим причинам или по физическим? К сожалению, ученые пока не могут дать точного ответа.

"Наш ответ заключается в том, что мы на самом деле не знаем, почему люди зевают. Именно поэтому и строим предположения", — подчеркнул ученый Адриан Гуггисберг из Женевского университета.

3. Зачем людям ягодицы?

[ + – ] Большие ягодичные мышцы — это самые большие мышцы в нашем теле

Вы когда-нибудь задумывались, зачем нам ягодицы?

Большие ягодичные мышцы — это самые большие мышцы в нашем теле. Теория ученых заключается в том, что в ходе эволюции у людей развился набор адаптаций, которые сделали их отличными бегунами на длинные дистанции, и одной из анатомических адаптаций были мышцы и кости ягодиц.

Другая часть вопроса – это жир. И тут уже гораздо сложнее объяснить. Одна из причин, почему так — наша собственная вина. Исторически мы всегда были слишком поглощены другими заботами, чтобы изучить этот вопрос.

Вторая причина чисто практическая: жир не оставляет следов. Кости оставляют окаменелости, но окаменелостей жира нет, точно так же, как нет окаменелостей волос и кожи.

Хотя ученые знают причину количества жира в ягодицах: как ни странно, это связано с размером нашего мозга, форма и расположение еще не полностью изучены.

4. Как велосипед остается устойчивым?

[ + – ] Ученые действительно не знают, почему велосипеды такие устойчивые при езде

Возможно, самая ошеломляющая вещь, которую ученые до сих пор не понимают — это то, как работают велосипеды. Если вы думали, что это из-за гироскопического движения колес, то эта теория была опровергнута в 1970-х годах. Ученые действительно не знают, почему велосипеды такие устойчивые при езде.

С тех пор как гироскопическая теория была опровергнута, исследователи переключили свое внимание на эффект кастора. Эксперты предполагали, что устойчивость велосипеда зависит от угла, под которым переднее колесо соприкасается с землей относительно рамы. Однако и эта теория была опровергнута в 2011 году исследователями из Корнеллского университета.

Механику, лежащую в основе устройства велосипедов, можно понять довольно просто, но вот выяснить, как велосипед остается стабильным и не падает, пока что ученые не могут.