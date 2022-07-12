Детектор Большого адронного коллайдера в космосе: ЦЕРН запускает первый спутник на орбиту

Физики хотят проверить работу наземного детектора излучения в условиях космоса.

13 июля Европейское космическое агентство осуществит запуск маленького спутника CELESTA на борту своей ракеты Vega-C с космодрома в Южной Америке. Этот спутник запустит детектор излучения, который уже работал на Большом адронном коллайдере, чтобы проверить его работу на низкой околоземной орбите, сообщает Space.

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Физики из ЦЕРН создали свой первый маленький спутник под названием CELESTA, который расширяет работу Большого адронного коллайдера, перенося эту деятельность в космос. Спутник отправится в центр внутреннего радиационного пояса Земли. Это область земной магнитосферы, где удерживаются попавшие туда высокоэнергичные заряженные частицы из космоса. В основном это протоны и электроны.

[ + – ] 13 июля Европейское космическое агентство осуществит запуск маленького спутника CELESTA на борту своей ракеты Vega-C с космодрома в Южной Америке Фото: CERN

С помощью датчика излучения, который находится на борту спутника и который уже прошел испытания на Большом адронном коллайдере (БАК), аппарат будет изучать воздействие космического излучения на электронику. Благодаря этому запуску, в ЦЕРН хотят расширить свою работу в сфере радиационной и фундаментальной физики в космическое пространство.

[ + – ] С помощью датчика излучения, который находится на борту спутника и который уже прошел испытания на Большом адронном коллайдере (БАК), аппарат будет изучать воздействие космического излучения на электронику. Благодаря этому запуску, в ЦЕРН хотят расширить свою работу в сфере радиационной и фундаментальной физики в космическое пространство Фото: CERN

По словам европейских ученых, датчики излучения помогут спутнику CELESTA проверить вероятность использования данной технологии во время космических миссий, в частности в спутниках, которые чувствительны к излучению.

Ракета Vega-C – это легкая четырехступенчатая ракета-носитель, которая может одновременно нести на борту до 12 небольших спутников. Это будет первый запуск обновленной ракеты семейства Vega, на борту которой будет находиться кроме спутника CELESTA еще и итальянский спутник LARES-2 и 5 других меньших научных спутников. Что касается спутника LARES-2, то в его задачу входит попытка подтвердить аспекты общей теории относительности Эйнштейна во время космического полета.

Как уже писал Фокус недавно ученые на Большом адронном коллайдере сделали еще одно важное открытие. Физики смогли обнаружить новый способ объединения кварков – важнейших для строения Вселенной элементарных частиц.

Также физики на Большом адронном коллайдере установили очередной рекорд. Как уже писал Фокус, теперь ускоритель частиц может сталкивать протоны на беспрецедентных уровнях энергии. Ученым удалось добиться более чем 1,5 млрд столкновений в секунду.

Напоминаем о том, что некоторые ученые считают планы по созданию более мощного ускорителя частиц напрасной тратой огромной суммы денег. Куда ученые предлагают направить эти средства для совершения новых открытий в физике, Фокус уже писал.