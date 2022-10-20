Возрастом 59 000 лет. В российской пещере обнаружили останки целой неандертальской семьи

Небольшая социальная группа состояла из отца, дочери-подростка, а также второстепенных родственников.

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Исследователи из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка в Германии проанализировали ДНК 13 особей из двух пещер Алтайских гор. Индивидов в возрасте около 59 000 лет признали близкими родственными.

Останки указывают на то, что это были отец и дочь-подросток вместе с парой родственников второй степени. Именно это стало первым известным описанием социальной организации небольшого сообщества неандертальцев, пишет Daily Mail.

Первый автор Лауриц Сков прокомментировал результаты анализа так:

"То, что они жили одновременно, очень увлекает. Это означает, что они, вероятно, происходили из одного социального сообщества. Итак, впервые мы можем использовать генетику для изучения социальной организации неандертальского сообщества.

Неандертальцы оккупировали западную Евразию примерно от 430 000 до 40 000 лет назад и тесно связаны с современным человеком. Этот вид жил в Африке с ранними людьми на протяжении тысячелетий. После этого его представители перебрались в Европу. Это произошло около 300 тысяч лет назад. Позже к ним присоединились люди, вступившие в Евразию около 48 тысяч лет назад.

[ + – ] Как выглядела первая семья. Визуализация художника. Фото: Dailymail.co.uk

Южная Сибирь – ценное место для исследований древних ДНК. Именно здесь расположена пещера Денисова. Ранее в ней обнаружили остатки подвида людей. Популяция Денисовых жила в Азии около 80 тысяч лет назад. Она была отдаленно родственна неандертальцам.

Объектом новых исследований стали останки из Чагирской и Окладниковой пещер. Они расположены в 100 км от пещеры Денисова. Неандертальцы начали жить здесь десятки тысяч лет назад. Они охотились на лошадей, бизонов и других животных, оставив несколько сот тысяч их костей. Было найдено орудие труда тоже. Кроме того, обнаружили, что костные и зубные фрагменты из 2 пещер, Чагирской и Окладниковой, тесно связаны.

Первый проект генома неандертальца был опубликован в 2012 году. Исследователи из Германии секвенировали еще 18 из 14 разных археологических мест в Евразии. Однако раньше мало что касалось отдельных общин.

Сегодня исследование доктора Скова и его коллеги, опубликованное в Nature, является наиболее известным генетическим исследованием этого вида людей. Были проанализированы генетические данные 11 особей неандертальцев из Чагирской пещеры и 2 из пещеры Окладниковой. Эти тринадцать человек составляли 7 мужчин и 6 женщин. Из них – 8 взрослых; 5 – дети и подростки. Кроме отца и дочери, предполагают, что родственники могли быть двоюродными братьями, тетей и т.д.

[ + – ] Останки из пещеры Окладникова, обсуждаемые в этом исследовании Фото: dailymail.co.uk

Исследователи также рассмотрели ДНК в митохондриях неандертальцев и обнаружили особые виды генетических вариантов, называемых "гетероплазмами", общими между людьми. Они проходят через женскую линию и сохраняются только в течение небольшого количества поколений. Это дает право считать, что жили и умерли примерно в одно и то же время.

Митохондриальная ДНК также дала представление о генетическом разнообразии внутри сообщества, которое является очень низким и согласуется с размером группы от 10 до 20 человек. Это гораздо ниже, чем те, что зафиксированы для любого древнего или современного человеческого сообщества. Это несколько напоминает группу животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Также было обнаружено, что генетическое разнообразие Y-хромосом, проходящих по мужской линии, было намного ниже, чем у наследуемой от матерей митохондриальной ДНК. Это свидетельствует о том, что общины были в первую очередь связаны женской миграцией, и по меньшей мере 60 процентов женщин решили присоединиться к семьям своих мужчин, пока мужчины оставались на месте.

Исследователи хотят, чтобы будущие исследования включали больше лиц из других неандертальских сообществ, чтобы увидеть, была ли эта социальная организация широко распространена. Другой автор исследования, Бенджамин Питер отметил, что результаты нового исследования изображают неандертальцев гораздо более человечными.

Напомним, ранее Фокус писал о следах нового особого вида человека, который обнаружили в одной из польских пещер.