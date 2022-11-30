Откуда на самом деле происходит война: истоки организованного кровопролития (фото)

Ученые отследили эволюцию вооруженных конфликтов, где учли роль патриархата, женщин и даже древних племен.

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Война – неотъемлемая часть человеческой истории. Ее объясняют несколькими способами. Первое предположение – конфликты возникают через территорию и ресурсы, второе – из-за агрессивных тенденций, третье – все противостояния появились через патриархат.

Действительно ли эти теории правдоподобны, — выяснял журнал Przekrój.

Земля Раздора

Ранее историк Арнольд Дж. Тойнби говорил, что милитаризм – это причина упадка многих цивилизации. Уже в 2350 г. до н. различные завоевания Лугальзагесси шумерского города-государства Умма привели к системе имперского характера.

На контроль территории тратили немало ресурсов. Кроме того, экспансия привела к самоуничтожению государства. А постоянная армия – это соблазн подавить внутренние восстания. Лугальзагесси проиграл Саргону Великому. В то же время после смерти Саргона в шумерских городах вспыхнули восстания. Его преемник был убит.

Имперский милитаризм разъел культуру. А вечный круг взимания налогов для боевых нужд гневал население. Большая армия нуждалась в еще больших налогах. Усугубляли ситуацию и кочевники.

Это может объяснить древнейшие конфликты. Массовые убийства появлялись из-за разногласий по земле и собственности. Оседлые крестьяне утягивали землю своей. Но охотники думали по-другому. В их глазах земледельцы были самозванцами. Между тем крестьяне считали, что кочевники – это демоны.

Но битвы за территорию появились лишь при массовом распространении оседлого образа жизни. А сами вооруженные конфликты предшествовали неолитической революции.

[ + – ] Племена

Доисторические преступления

Пещерные рисунки говорят о том, что Homo Sapiens убивал представителей своего же вида десятки тысяч лет назад. Кроме сцен потери близких, есть и останки, найденные археологами. Некоторые ученые говорят, что они не являются доказательством войны. Но есть дополнительные доказательства – в ХХ ст. обнаруживали кладбище в возрасте от 12 до 14 тысяч лет.

Там был 61 человек. И эксперты в антропологии отметили, что это не могло быть наказанием собственного общества. Могилы женщин и детей свидетельствовали о внезапном нападении на лагерь. Также в 2016 году в Кении обнаружили останки 27 человек. По меньшей мере, 10 умерли насильственной смертью. Некоторые фрагменты оружия указывают на то, что нападавшие прибыли издалека.

Но когда появилась первая война

Ученые не могут прийти к согласию на этот счет. Антрополог Кейт Оттербейн сказал, что нужно различать 2 типа вражды: охотничьи сообщества палеолита и более поздние войны с зарождением государственности. Ученый говорил, что эти типы войны были даже в ХХ веке.

Первый тип был всюду, где была распространена охота на крупную дичь, как в Австралии. Известно, что эти общества чаще приобщались к конфликтам. Людей убивали теми же инструментами, что и животных. Но элемента завоевания не было.

Вместе с тем вымиранием видов война-охота пошла на убыль. В странах занимались земледелием. После неолитической революции было определенное спокойствие, ведь росли города. Однако постепенно централизация власти вела к деспотизму. Возникла сложная военная организация с командной структурой. Войны распространялись в больших политических системах.

С такой точки зрения наблюдения Арнольда Дж.Тойнби с Оттербейном совпадают. Первый считал войну в современном понимании продуктом "цивилизации". Посредством экономического избытка создавали армии.

Это не просто вопрос ресурсов

Еще Homo habilis совершали нападение на других с помощью камней и засад. Но за что они сражались – только предположение. Можно лишь гипотетически вообразить, что плотность населения была недостаточной для борьбы за ресурсы.

В истории есть много примеров войны, отошедших от модели борьбы за ресурсы. Для обществ охотничьих были нормальными месть или драки за женщину. Это могло перерастать в войну. А в некоторых племенах участие в битве или убийстве было обрядом. Кельтам вообще требовались головы для магических ритуалов. В некоторых регионах соперничество появлялось через соперничество между вождями.

Возможно, борьба за ресурсы – продукт западной культуры. Но это не совсем так. Теоретики утверждают, что война может возникать и через "социальные" ресурсы. Например, это может быть тот же престиж вождей в древних племенах Борнео. Для ацтеков это были целые души и тела. Поэтому нехватка ресурсов не оправдывает массовую бойню – нужно нечто большее.

Человеческая природа

Некоторые исследователи искали истоки войны в человеческой природе. После Первой мировой войны Зигмунд Фрейд дополнил свою теорию влечения к смерти, чтобы объяснить человеческую склонность к разрушению. Деструктивные тенденции могут быть направлены наружу путем убийства или внутрь – через самоубийство. Он также выдвинул теорию тяги к смерти из-за того, что жизнь возникла из неодушевленной материи.

[ + – ] Психолог

Критиковал эти положения Эрих Фромм. Он отметил, что большинство организмов борются за выживание. Кроме того, двойственность человеческих влечений к жизни и смерти нельзя подтвердить экспериментами.

Радость от вооруженных конфликтов

Еще один сторонник социобиологии Эдвард О.Вилсон разработал новую теорию, связывающую войну с человеческой сущностью. Он считал наш вид внутренне агрессивным. В своей книге "О человеческой природе" Уилсон писал, что "если бы павианы гамадрилы имели ядерное оружие, они уничтожили бы мир через неделю".

Каждый раз, когда мы сравниваем бои между людьми и борьбой муравьев, мы придерживаемся цепочки мыслей, основанных на теории Вильсона. Несмотря на то, что агрессия имеет много форм, следует различать борьбу за сексуального партнера или конкуренцию за территорию.

Эту теорию исследовал Маршалл Салинз. Он отметил, что во время военных действий люди напуганы и не обязательно агрессивны. Поэтому одной агрессии недостаточно для объяснения военной культуры в целом. Сложный процесс и разработка стратегии – это не случайный акт злости.

Даже стрельба из лука требует подготовки. Что там говорить о дисциплинированных и хладнокровных самураях. Считается, что война только мобилизует "естественные" человеческие потребности и склонности. Возможно, определенным образом за это отвечает "коллективно агрессивный энтузиазм". Он материализуется на улицах и стадионах тоже.

Опасность этого механизма заключается в том, что он приостанавливает все другие ценности, кроме той, которая "захватывает" отдельную группу (нация, бог, любимая футбольная команда или политическая партия/опция, какой они есть). поражен). Хотя люди потенциально обладают определенными деструктивными тенденциями, они могут быть активированы и распространены только культурой. Культура может тренировать и разжигать агрессию или деструктивное поведение, но может подавлять их.

Некоторые могут считать это непродуктивным отступлением, которое сводится к игре слов. Но эта разница имеет значение и имеет практические последствия. Если мы предположим, что война вписана в самую нашу природу, как это есть в природе муравьев или павианов-гамадрил, то мы теряем способность критиковать ее, равно как дыхание и порядок времен года выше критики.

Наблюдение о том, что определенные культуры более или менее воинственными не учитывается теориями Фрейда и Фромма. С другой стороны, эти теории подчеркивают человеческую склонность к насилию, что тоже важно. Если мы можем признать это и избежать скатывания к этноцентрическому убеждению, что наша собственная культура "мирная", у нас будет больше шансов осознать, к чему может привести наш "энтузиазм".

Имеет ли жестокость пол

Тем не менее, разные исследователи обоих полов утверждают, что, даже если война не является природой нашего вида, примерно половину из нас следует обвинить в ней. Сегодня одна из модных точек зрения ассоциирует войну с маскулинностью и патриархатом.

Но это противоречит фактам. Женщины также участвовали в боях. Кроме того, есть исторические доказательства их жестокости. Когда боевые действия носят менее формальный характер — например, во время революций или восстаний — женщины обязательно участвуют.

[ + – ] Божества

В 1677 году толпа женщин в Марблхеде прорвалась сквозь границу охранников, которые защищали двух пленных представителей племени вампаноаг, сдернув их плоть до костей и обезглавив трупы. В 1993 году в Сомали группа женщин напала на машину с журналистами – четырех жертв вытащили и разорвали на части. В XIX в. в африканском королевстве Дагомея несколько тысяч обученных женщин с женщинами-лидерами составляли треть армии воюющих государств.

А в древности богини-матери проявляли такой же интерес к насилию, как и патриархальные божества. В случае богини Кибели жрецы приносили в жертву собственные гениталии, регулярно бичевали себя и им было запрещено есть что угодно, кроме мяса. Если эти образы Великой Матери являются пережитками древних матриархальных общин, у нас нет оснований считать эти нации нежными или пацифистскими.

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