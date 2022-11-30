Звідки насправді походить війна: витоки організованого кровопролиття (фото)

Учені відстежили еволюцію збройних конфліктів, де врахували роль патріархату, жінок, і навіть давніх племен.

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Війна — невід'ємна частина людської історії. Її пояснюють кількома способами. Перше припущення — конфлікти виникають через територію та ресурси, друге — через агресивні тенденції, третє — всі протистояння виникли через патріархат.

Чи справді ці теорії є правдоподібними, — з'ясовував журнал Przekrój.

Земля Розбрату

Раніше історик Арнольд Дж. Тойнбі говорив, що мілітаризм — це причина занепаду багатьох цивілізацій. Уже в 2350 р. до н. е. різні завоювання Лугальзагессі шумерського міста-держави Умма призвели до системи імперського характеру.

На контроль території витрачали чимало ресурсів. Крім того, експансія призвела до самознищення держави. А постійна армія — це спокуса придушити внутрішні повстання. Лугальзагессі програв Саргону Великому. У той же час після смерті Саргона в містах шумерських спалахнули повстання. Його наступника було вбито.

Імперський мілітаризм роз'їв культуру. А вічне коло стягування податків для бойових потреб гнівало населення. Велика армія потребувала ще більших податків. Погіршували ситуацію і кочівники.

Це може пояснити найдавніші конфлікти. Масові вбивства виникали через розбіжності щодо землі та власності. Осілі селяни вважали землю своєю. Але мисливці думали інакше. У їхніх очах хлібороби були самозванцями. Тим часом селяни вважали, що кочівники — це демони.

Але битви за територію з'явилися лише за масового поширення осілого життя. А самі збройні конфлікти передували неолітичній революції.

[ + – ] Племена

Доісторичні злочини

Печерні малюнки свідчать, що Homo Sapiens убивав представників свого ж виду десятки тисяч років тому. Окрім сцен втрати близьких, є й останки, знайдені археологами. Деякі вчені кажуть, що вони не є доказом війни. Але є додаткові докази — у ХХ ст. виявляли цвинтар віком від 12 до 14 тисяч років.

Там була 61 людина. Й експерти в антропології наголосили, що це не могло бути покаранням власного суспільства. Могили жінок і дітей свідчили про раптовий напад на табір. Також у 2016 році у Кенії знайшли останки 27 людей. Щонайменше 10 померли насильницькою смертю. Деякі фрагменти зброї вказують на те, що нападники прибули здалеку.

Але коли з'явилася перша війна

Учені не можуть дійти згоди з цього приводу. Антрополог Кейт Оттербейн сказав, що треба розрізняти два типи ворожнечі: мисливські спільноти палеоліту та пізніші війни із зародженням державності. Учений говорив, що ці типи війни були навіть у ХХ столітті.

Перший тип був усюди, де було поширене полювання на велику дичину, як в Австралії. Відомо, що ці товариства найчастіше долучалися до конфліктів. Людей убивали тими самими інструментами, як і тварин. Але елементу завоювання не було.

Разом із тим вимиранням видів війна-полювання пішла на спад. У країнах займалися землеробством. Після неолітичної революції був певний спокій, адже росли міста. Проте поступово централізація влади вела до деспотизму. Виникла складна військова організація з командною структурою. Війни поширювалися на великих політичних системах.

З такого погляду спостереження Арнольда Дж.Тойнбі з Оттербейном збігаються. Перший вважав війну в сучасному розумінні продуктом "цивілізації". З допомогою економічного надлишку створювали армії.

Це не просто питання ресурсів

Ще Homo habilis здійснювали напад на інших за допомогою каменів і засідок. Але за що вони боролися — лише припущення. Можна лише гіпотетично уявити, що густота населення була недостатньою для боротьби за ресурси.

В історії є багато прикладів війни, що відійшли від моделі боротьби за ресурси. Для товариств мисливців були нормальними помста чи бійки за жінку. Це могло переростати у війну. А в деяких племенах участь у битві чи вбивстві була обрядом. Кельтам взагалі були потрібні голови для магічних ритуалів. У деяких регіонах суперництво виникало через суперництво між вождями.

Можливо, боротьба за ресурси є продуктом західної культури. Але це зовсім так. Теоретики стверджують, що війна може виникати й через "соціальні" ресурси. Наприклад, це може бути той самий престиж вождів у стародавніх племенах Борнео. Для ацтеків це були цілі душі та тіла. Тому брак ресурсів не виправдовує масову бійню — потрібне щось більше.

Людська природа

Деякі дослідники шукали витоки війни у людській природі. Після Першої світової війни Зигмунд Фрейд доповнив свою теорію потягу до смерті, щоб пояснити людську схильність до руйнування. Деструктивні тенденції можуть бути спрямовані назовні шляхом убивства або всередину через самогубство. Він також висунув теорію потягу до смерті через те, що життя виникло з неживої матерії.

[ + – ] Психолог

Критикував ці положення Еріх Фромм. Він зазначив, що більшість організмів виборюють виживання. Крім того, двоїстість людських потягів до життя і смерті не можна підтвердити експериментами.

Радість від збройних конфліктів

Ще один прихильник соціобіології Едвард О. Вілсон розробив нову теорію, яка б пов'язувала війну з людською сутністю. Він вважав наш вид внутрішньоагресивним. У своїй книзі "Про людську природу" Вілсон писав, що "якби павіани гамадрили мали ядерну зброю, вони б знищили світ через тиждень".

Щоразу, коли ми порівнюємо бої між людьми та боротьбою мурах, ми дотримуємося ланцюжка думок, що ґрунтуються на теорії Вілсона. Незважаючи на те, що агресія має багато форм, варто розрізняти боротьбу за сексуального партнера чи конкуренцію за територію.

Цю теорію досліджував Маршалл Салінз. Він зазначив, що під час воєнних дій люди налякані та не обов'язково агресивні. Тому однієї агресії недостатньо для пояснення військової культури загалом. Складний процес і розробка стратегії — це не випадковий акт агресії.

Навіть стрільба з лука потребує підготовки. Що там говорити про дисциплінованих і холоднокровних самураїв. Вважається, що війна лише мобілізує "природні" людські потреби та схильності. Можливо, певним чином, за це відповідає "колективно агресивний ентузіазм". Він матеріалізується на вулицях і стадіонах теж.

Небезпека цього механізму полягає в тому, що він припиняє всі інші цінності, крім тієї, яка "захоплює" окрему групу (нація, бог, улюблена футбольна команда або політична партія/опція, якою вони є). Хоча люди потенційно мають певні деструктивні тенденції, вони можуть бути активовані та поширені лише культурою. Культура може тренувати та розпалювати агресію чи деструктивну поведінку, але може придушувати їх.

Деякі можуть вважати це непродуктивним відступом, який зводиться до гри слів. Але ця різниця має значення та має практичні наслідки. Якщо ми припустимо, що війна вписана в саму нашу природу, як це є в природі мурах або павіанів-гамадрил, то ми втрачаємо здатність критикувати її, так само як дихання і порядок пір року вищі за критику.

Спостереження у тому, що певні культури більше чи менше войовничі не враховується теоріями Фрейда і Фромма. З іншого боку, ці теорії наголошують на людській схильності до насильства, що теж важливо. Якщо ми можемо визнати це й уникнути скочування до етноцентричного переконання, що наша власна культура "мирна", ми матимемо більше шансів усвідомити, до чого може призвести наш "ентузіазм".

Чи має жорстокість стать

Тим не менш, різні дослідники обох статей стверджують, що навіть якщо війна не є природою нашого виду, приблизно половину з нас варто звинуватити в ній. Сьогодні одна з модних точок зору асоціює війну з маскулінністю та патріархатом.

Але це суперечить фактам. Жінки також брали участь у боях. Крім того, є історичні докази їхньої жорстокості. Коли бойові дії мають менш формальний характер — наприклад, під час революцій чи повстань — жінки обов'язково беруть участь.

[ + – ] Божества

У 1677 році натовп жінок у Марблхеді прорвався крізь кордон охоронців, які захищали двох полонених представників племені вампаноаг, зірвавши їхню плоть до кісток та знеголовивши трупи. У 1993 році в Сомалі група жінок напала на машину із журналістами — чотирьох жертв витягли та розірвали на частини. У ХІХ ст. в африканському королівстві Дагомея кілька тисяч навчених жінок із жінками-лідерами становили третину армії держав, що воюють.

А в давнину богині-матері проявляли такий самий інтерес до насильства, як і патріархальні божества. У разі богині Кібелі жерці приносили в жертву власні геніталії, регулярно бичували себе і їм було заборонено їсти будь-що, крім м'яса. Якщо ці образи Великої Матері є пережитками давніх матріархальних громад, ми не маємо підстав вважати ці нації ніжними чи пацифістськими.

Раніше Фокус писав про знайдений амулет під час шкільної екскурсії в Ізраїлі.