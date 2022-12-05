Душат планету. Небольшие озера продолжают расти и представляют серьезную опасность для Земли

Ученые обнаружили, что площадь мировых озер за последние почти 40 лет увеличилась почти на 50 тысяч квадратных километров.

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Последние десятилетия ученые то и дело твердят о том, что нам срочно необходимо снизить количество парниковых парниковых, чтобы замедлить глобальное потепление Земли, пишет Science Alert.

Новое исследование показывает, что ранее ученые недооценивали опасность, которую несут небольшие озера, площадью меньше одного квадратного километра, а зря. Команда исследователей из Копенгагенского университета в Дании обнаружила, что эти водоемы играют значительную роль для расчета парниковых газов, потому что они производят значительный объем выбросов в сравнении со своими размерами.

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Известно, что небольшие водоемы составляют всего 15% от общего покрытия озер, однако они несут ответственность за почти половину (45%) увеличения выбросов углерода и 59% увеличения выбросов метана за последние почти 40 лет (с 1984 по 2019 гг).

Ученые считают, что углерод, метан, закись азота и другие газы постоянно образуются в озерах из-за питания бактерий и грибков на дне — они питаются мертвыми растениями и животными, опустившимися на дно. По словам соавтора исследования, наземного эколога Цзин Тана, в последние годы озера претерпели быстрых и серьезных изменений — эти процессы повлияли на учет парниковых выбросов, а также в целом отразились на экосистемах и доступе к водным ресурсам.

[ + – ] Охват озер по всему миру за два периода времени с 1984 по 2019 год Фото: Nature Communications

В ходе исследования ученые использовали комбинации спутниковых снимков и алгоритмов глубокого обучения, чтобы оценить покрытие озер. В общей сложности ученые изучили более 3 миллионов небольших водоемов. Исследователи обнаружили, что несмотря на свои относительно небольшие размеры озера выделяют непропорционально большое количество парниковых газов. Предполагается, что причиной тому — накопление органических веществ на дне, которые после превращаются в газы. Кроме того, подобные озера, как правило, не глубокие, что значительно облегчает выход парниковых газов на поверхность.

Ученые также считают, что малые озера намного более чувствительны к изменениям климата и погоды, а также деятельности человека. В результате их химический состав и размеры весьма колеблются. Однако в ходе исследования ученым удалось собрать базу данных, включающую знания о размерах и динамике небольших озер — все это позволит в дальнейшем рассчитать потенциальные выбросы углерода.

Исследования показывают, что более половины увеличения площади озер непосредственно связано с деятельностью человека — например, постройка новых водохранилищ. Менее половины увеличения площади связывают с таянием ледников и вечной мерзлоты, вызванных потеплением Земли.

Ранее Фокус писал о том, что геологи предложили избавиться от избыточного углерода с помощью "пожирателей солнечного света".