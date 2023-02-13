Один из смертных грехов и не только: ученые объясняют природу похоти

Ученые рассказали как ваш мозг реагирует на разные виды влечения.

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Вспомните свои ощущения, когда вы в последний раз были влюблены — ладони все вспотели, глаза мерцают, сердце рвется из груди. Долгое время люди думали, что за всем этим стоит сердце, но, как оказалось, мозг был вдохновителем, контролирующим ощущение любви, пишет The Varsity.

Чтобы понять это, ученые предложили разбить романтическую любовь на категории: похоть, влечение и привязанность. Они считают, что разные химические вещества контролируют эти категории в вашем мозгу. Тестостерон, эстроген, дофамин и норэпинефрин контролируют похоть и влечение, а окситоцин, вазопрессин, дофамин и серотонин контролируют чувство любви.

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Но что такое похоть? Это не просто один из семи смертных грехов, не так ли? Считается, что похоть вызвана сексуальным удовлетворением и часто объясняется эволюционной потребностью в воспроизводстве.

Естественно, вознаграждающая и доставляющая удовольствие деятельность жизненно важна для человеческого опыта и выживания. Такие действия, как секс, зависят от схемы вознаграждения мозга. Основным химическим веществом, стоящим за этой схемой, является дофамин, нейротрансмиттер "удовольствия", и некоторая активность эндорфина, также известного как естественный морфин организма, которые "выбрасывают" в наш мозг эти приятные ощущения.

Эти химические вещества вызывают желание похоти и заставляют вас возвращаться к человеку. Дофамин, высвобождаемый вашим гипоталамусом — гормональным центром вашего мозга — создает чувство эйфории и состояние "хорошего самочувствия". Вся система вознаграждения, включая гипоталамус, также активируется, когда человек принимает опиоиды!

Теперь давайте поговорим о любви физически. На что это похоже? Влюбленные люди часто описывают любовь как ощущение защищенности, безопасности, легкости и воздушности. Например, хотеть обниматься и быть обнимаемым все время. Это кажется привычным, естественным и теплым, но все же захватывающим.

И все это благодаря химическому веществу под названием окситоцин. Окситоцин часто называют гормоном объятий и химическим веществом любви. Это стимулирует поведение, такое как доверие и социальное сотрудничество. Это химическое вещество, которое стимулирует связь между матерью и ее ребенком и даже вызывает оргазм. Даже рукопожатие или объятие человека может привести к выбросу окситоцина в наш мозг.

Это мощный гормон, и исследователи обнаружили, что он на самом деле является гормоном-усилителем, а это означает, что любые сильные эмоции, которые мы испытываем в определенный момент, усиливаются. Когда дело доходит до чувства любви, оно укрепляет доверие, чувство безопасности и связь. Как окситоцин, так и вазопрессин — гормон, контролирующий артериальное давление, "деактивируют" области мозга, связанные с негативными эмоциями, социальными суждениями и оценкой намерений и эмоций других людей. Наверное, поэтому люди говорят, что "любовь делает тебя слепым".

Интересно, что система вознаграждения также играет роль в любви. Некоторыми областями мозга, участвующими в любви, являются медиальная островковая доля, передняя поясная извилина, гиппокамп, а в подкорке — части полосатого тела и, возможно, также прилежащее ядро, которые вместе составляют систему вознаграждения. Эта система обеспечивает то самое чувство эйфории, используя передачу сигналов дофамина, которое сохраняет вашу привязанность к партнеру.

Человеческая привязанность также использует двухтактный механизм, который преодолевает эту социальную дистанцию, деактивируя сети, используемые для критической социальной оценки и оценки их намерений и негативных эмоций, в то же время связывая вас и вашего партнера с помощью системы вознаграждения.

Все это говорит о том, что сила любви очевидна. Она берет на себя наши социальные взаимодействия и когнитивные схемы и даже влияет на многие решения, которые мы принимаем ежедневно. Это самый большой мотиватор и стимулятор человеческого опыта — ученые утверждают, что он, возможно, даже более мощный, чем похоть. Тем не менее, эти эмоции, переживания или как бы вы их ни называли, сложны по своей нейробиологии и имеют взлеты и падения. Но они могут быть одним из наиболее важных факторов, почему человечество продолжает существовать и по сей день.

Чем больше мы узнаем о механизмах и нейробиологии любви и вожделения, тем яснее становится, почему так много человеческих взаимодействий основано на этих чувствах и почему их понимание может быть ключом к пониманию человеческого поведения.

Ранее Фокус писал, что у некоторых млекопитающих отношения строятся и без окситоцина. Генетическое лишение степных полевок окситоцина не помешало им формировать пары и создавать семьи, изменив все, что нам было известно о роли окситоцина в любви и формировании семьи.