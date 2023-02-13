Один зі смертних гріхів і не тільки: вчені пояснюють природу хіті

Учені розповіли, як ваш мозок реагує на різні види потягу.

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Згадайте свої відчуття, коли ви востаннє були закохані, — долоні всі спітніли, очі блистять, серце рветься з грудей. Довгий час люди думали, що за всім цим стоїть серце, але, як виявилося, мозок був натхненником, який контролював почуття кохання, пише The Varsity.

Щоб зрозуміти це, вчені запропонували розбити романтичне кохання на категорії: хіть, потяг і прихильність. Вони вважають, що різні хімічні речовини контролюють ці категорії у вашому мозку. Тестостерон, естроген, дофамін і норепінефрин контролюють хіть і потяг, а окситоцин, вазопресин, дофамін і серотонін контролюють почуття любові.

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Але що таке хіть? Це не просто один із семи смертних гріхів, чи не так? Вважається, що хіть викликана сексуальним задоволенням і часто пояснюється еволюційною потребою у відтворенні.

Природно, діяльність, що винагороджує та приносить задоволення, життєво важлива для людського досвіду й виживання. Така дію як секс залежить від схеми винагороди мозку. Основною хімічною речовиною, що стоїть за цією схемою, є дофамін, нейротрансмітер "задоволення", і деяка активність ендорфіну, також відомого як природний морфін організму, які "викидають" у наш мозок ці приємні відчуття.

Ці хімічні речовини викликають бажання пожадливості й змушують вас повертатися до людини. Дофамін, що вивільняється вашим гіпоталамусом — гормональним центром вашого мозку, — створює почуття ейфорії та стан "хорошого самопочуття". Вся система винагороди, включаючи гіпоталамус, також активується, коли людина приймає опіоїди!

Тепер давайте поговоримо про кохання фізично. На що це схоже? Закохані люди часто описують любов як відчуття захищеності, безпеки, легкості й повітряності. Наприклад, хотіти обійматися й бути в обіймах увесь час. Це здається звичним, природним і теплим, але все ж таки захопливим.

І все це завдяки хімічній речовині під назвою окситоцин. Окситоцин часто називають гормоном обіймів і хімічною речовиною кохання. Це стимулює поведінку, таку як довіра та соціальна співпраця. Це хімічна речовина, яка стимулює зв'язок між матір'ю та її дитиною і навіть викликає оргазм. Навіть рукостискання або обійми людини може призвести до викиду окситоцину в наш мозок.

Це потужний гормон, і дослідники виявили, що він насправді є гормоном-підсилювачем, а це означає, що будь-які сильні емоції, які ми відчуваємо в певний момент, посилюються. Коли справа доходить до почуття кохання, він зміцнює довіру, почуття безпеки та зв'язок. Як окситоцин, так і вазопресин — гормон, що контролює артеріальний тиск, "деактивують" області мозку, пов'язані з негативними емоціями, соціальними судженнями й оцінкою намірів і емоцій інших людей. Напевно, тому люди кажуть, що "кохання робить тебе сліпим".

Цікаво, що система винагороди також грає роль у коханні. Деякими областями мозку, що беруть участь у коханні, є медіальна острівцева частка, передня поясна звивина, гіпокамп, а в підкірці — частини смугастого тіла і, можливо, також ядро, що прилягає, які разом становлять систему винагороди. Ця система забезпечує те саме почуття ейфорії, використовуючи передачу сигналів дофаміну, що зберігає вашу прихильність до партнера.

Людська прихильність також використовує двотактний механізм, який долає цю соціальну дистанцію, деактивуючи мережі, що використовуються для критичної соціальної оцінки й оцінки їхніх намірів і негативних емоцій, водночас пов'язуючи вас і вашого партнера за допомогою системи винагороди.

Усе це говорить про те, що сила кохання очевидна. Воно бере на себе наші соціальні взаємодії та когнітивні схеми й навіть упливає на багато рішень, які ми ухвалюємо щодня. Це найбільший мотиватор і стимулятор людського досвіду — вчені стверджують, що воно, можливо, навіть потужніше, ніж хіть. Тим не менш, ці емоції, переживання або як би ви їх не називали, складні за своєю нейробіологією та мають злети й падіння. Але вони можуть бути одним із найважливіших чинників, чому людство продовжує існувати й досі.

Чим більше ми дізнаємося про механізми та нейробіологію кохання та бажання, тим ясніше стає, чому так багато людських взаємодій засновані на цих почуттях і чому їхнє розуміння може бути ключем до розуміння людської поведінки.

Раніше Фокус писав, що в деяких ссавців стосунки будуються й без окситоцину. Генетичне позбавлення степових полівок окситоцину не завадило їм формувати пари та створювати сім'ї, змінивши все, що нам було відомо про роль окситоцину в коханні та формуванні сім'ї.